Конгресс США выступил против санкций в отношении ЕС из-за «Северного потока – 2»

Американский конгресс на фоне споров о судьбе газопровода «Северный поток – 2» выступил с законодательной инициативой, предполагающей проведение переговоров с европейскими партнерами перед возможным расширением санкций против этого проекта.

Соответствующее положение содержится в пакете законопроектов, одобренных республиканцами и демократами в обеих палатах Конгресса США в четверг, 3 декабря, в ходе обсуждения оборонного бюджета США на 2021 год, передает Deutsche Welle.

Кроме прочего, вышеназванный пакет законопроектов исключает принятие из-за «Северного потока – 2» санкций против правительств Германии и других стран-членов ЕС, Евросоюза в целом, а также Швейцарии, Норвегии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Палата представителей и Сенат Конгресса США включили в проект военного бюджета Соединенных Штатов на 2021 финансовый год (начался 1 октября) расширение американских санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Тем временем власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года, и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. В Fitch не исключили, что «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток – 2 может быть достроен к лету 2021 года.

В Кремле подчеркивали, что новые американские санкции против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.