В России объяснили исключение Европы из урегулирования военных конфликтов

«Евросоюз не имеет достаточного потенциала для урегулирования региональных конфликтов, так как он привык находиться в военной тени США», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал жалобу главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на «астанизацию» региональных конфликтов, которая исключает Европу из процесса их урегулирования в пользу России и Турции.

«Сейчас основная задача – не допустить эскалации многих региональных конфликтов и обеспечить там стабильный мир. К решению таких проблем наиболее подготовлены те страны, которые непосредственно вовлечены в эти конфликты и имеют достаточный потенциал для проецирования своей военной силы», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По мнению Кортунова, Евросоюз такого потенциала не имеет, так как «всегда находился в военной тени США». «Функции обеспечения безопасности в Европе традиционно сосредотачивались в руках Вашингтона. ЕС не располагает необходимым опытом и ресурсами, и пока не хочет создавать военную структуру, параллельную НАТО, – считает собеседник. – Однако четыре года президентства Трампа должны были стать для Европы тревожным звонком и стимулировать заинтересованность европейских руководителей в более самостоятельной внешней политике».

«Кроме того, как отмечал Владимир Путин на форуме «Валдай» в октябре, Евросоюз не является для России таким же надежным партнером, как Турция. Несмотря на частое несовпадение интересов, Эрдоган выполняет общие договоренности, а с Европой и США у России почти не получается конструктивного сотрудничества», – заключил Кортунов.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об «астанизации» региональных конфликтов (по аналогии с «астанинским форматом» по урегулированию в Сирии), которая ведет к исключению Европы из процесса урегулирования в пользу России и Турции. По его словам, такой процесс сейчас можно наблюдать не только в Сирии, но и в Ливии, и Нагорном Карабахе.

Боррель отметил, что Евросоюз должен присутствовать там, где интересы союза поставлены на карту. «Поэтому нам необходимо ликвидировать многие пробелы в нашем потенциале, а также присутствовать и активно действовать там, где наши интересы поставлены на карту», – добавил глава европейской дипломатии.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе.

11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах.

2 декабря министр обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале работ по строительству российско-турецкого наблюдательного центра по мониторингу за ситуацией в Карабахе.

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