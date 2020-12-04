«Чанъэ-5» впервые передал динамичный снимок флага Китая на фоне ландшафта Луны

Возвращаемый космический аппарат «Чанъэ-5» впервые в истории прислал динамичный снимок государственного флага КНР на фоне ландшафта естественного спутника Земли, сообщил Центр по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления (CNSA).

Как уточняется на странице организации в социальной сети WeChat («Вичат»), флагшток с полотнищем изготовлены из специального материала и весят всего 12 грамм, передает ТАСС. На фотографии виден флаг, зажатый в автоматизированном щупальце аппарата.

23 ноября китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. 1 декабря Китай объявил об успешной посадке зонда «Чанъэ-5» на Луне. Аппарат приземлился к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря – Океана Бурь – на северо-западе видимой части Луны, в которой геологический возраст поверхности составляет несколько миллиардов лет. На следующий день после посадки китайский зонд приступил к сбору образцов грунта.

Напомним, в четверг китайский зонд «Чанъэ-5» завершил сбор образцов грунта на Луне.