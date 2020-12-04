Песков ответил на вопрос, кто «главный» в Карабахе

Россия координирует свои действия и Арменией, и с Азербайджаном, поскольку в Нагорном Карабахе нет «главного», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Там, собственно, нет главного. Там есть две конфликтующие стороны – это Армения и Азербайджан. Это стороны, которые вместе с российской стороной подписали известное заявление Путина, Алиева и Пашиняна», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он подчеркнул, что во исполнение положений этого заявления российские военные и гуманитарная миссия координируют свои действия и с азербайджанской стороной, и с армянской.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе.

11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах.