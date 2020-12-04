Начался 32-часовой онлайн-марафон «Мы вместе»

Основной темой стартовавшего в пятницу 32-часового онлайн-марафона «Мы вместе», посвященного добровольчеству, станет международное партнерство, которое поможет преодолеть глобальные вызовы, сообщили организаторы акции.

«Основная тема онлайн-марафона «Мы вместе» – взаимопомощь и партнерство в период глобальных вызовов. Трансляция продлится 32 часа, за которые пройдут телемосты и прямые включения из регионов России и зарубежных стран, мастер-классы, дискуссии, мотивационные выступления, интерактивные и развлекательные события. Традиционно на итоговом мероприятии года будут объявлены победители премии «Доброволец России – 2020», – приводит ТАСС сообщении организаторов.

Открытие онлайн-марафона прошло 4 декабря в 10.30 с выступлений представителей органов государственной власти и прямых включений волонтеров, принимающих участие в акции взаимопомощи «Мы вместе». Одна из первых дискуссий предстоящего марафона будет посвящена тому, как онлайн-технологии влияют на развитие добровольчества, и тому, как пандемия изменила волонтерское сообщество в России.

Еще одна дискуссия будет посвящена добровольцам в сфере культуры. В ходе этой онлайн-встречи участники представят лучшие практики взаимодействия добровольцев с институтами и профильными учреждениями в этой сфере.

«Певица и блогер Клава Кока проведет для зрителей марафона лекцию в рамках всероссийской акции Ассоциации волонтерских центров «Добрые уроки» в партнерство с конкурсом «Большая перемена» и Министерством просвещения», – сказали в пресс-службе.

Еще одной темой для обсуждения в первый день станет развитие серебряного волонтерства. В течение всего марафона ожидаются дискуссии с представителями власти и бизнеса, а также звездами шоу-бизнеса. Также в рамках мероприятия запланированы выступления резидентов арт-кластера «Таврида». Онлайн-марафон пройдет в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Добро в России. Мы вместе».

В преддверии Национального дня волонтера, который отмечается 5 декабря, в России стартовала рекламная кампания «Добро можно делать под любым брендом». Как уточнили организаторы, 15 ноября на улицах городов появились билборды и баннеры, рассказывающие об основных направлениях волонтерской помощи в период распространения коронавируса.

«Кроме того, москвичи 5 декабря смогут купить брендированный проездной билет «Единый» в кассах метро. Фирменными цветами акции «Мы вместе» будет подсвечено самое высокое здание в Европе - Лахта центр (Санкт-Петербург). Поздравление с Днем волонтера будут транслироваться на одной из башен ММДЦ «Москва-Сити», Смоленском метромосту, домах на Новом Арбате и других значимых объектах.

В регионах волонтеры будут дарить стикерпаки школьникам и раздавать фирменные багажные бирки посетителям вокзалов и аэропортов, а также предложат кофейням делиться кофе в стаканчиках с логотипом акции, отметили организаторы. Социальные платформы не окажутся в стороне: в Likee пройдет челлендж «Мы вместе делаем добро», а TikTok организует ряд прямых эфиров с представителями волонтерских организаций, они расскажут о своей деятельности и проведут тематические мастер-классы.

В пресс-службе напомнили, что с 2015 года в России ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.

Акция «Мы вместе» началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В конце сентября она возобновилась в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.