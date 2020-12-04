Найден быстро блокирующий передачу коронавируса препарат

Ученые нашли средство, блокирующее передачу коронавируса, следует из исследования, опубликованного в журнале Nature Microbiology.

Специалисты Университета штата Джорджия проанализировали действие на SARS-CoV-2 противовирусного препарата 4482/EIDD-2801 или молнупиравира, эффективного против вирусов гриппа и обладающего широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов, – передает РИА «Новости».

В результате лабораторного исследования на животных выяснилось, что средство показало хороший результат на ранней стадии заболевания. Так, оно не позволяет COVID-19 прогрессировать до тяжелой формы, сокращает длительность сохранения инфекции в организме и может блокировать передачу вируса в течение первых суток.

Ученые отмечают, что если эффективность препарата подтвердится в ходе клинических испытаний, пациенты с COVID-19 прекратят передавать SARS-CoV-2 окружающим в течение 24 часов после начала лечения.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 2 402 949 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 888 752 человек, из них 28 901 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксированы 569 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 42 176 человек. Накануне, 3 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28 145. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 742.