В Совфеде оценили эффективность российских миротворцев в ближнем зарубежье

«Российские миротворцы действительно несут мир на те земли, где они находятся», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя критические заявления отдельных политиков, звучащие в адрес миротворческих миссий России в Приднестровье и Нагорном Карабахе.

«Наши миротворцы в ближнем зарубежье выполняют свои задачи не только в соответствии с международными стандартами, но и руководствуясь моральными принципами и убеждениями», – уверен член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

По мнению сенатора, российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе «крайне эффективно поддерживает порядок в регионе и помогает в возвращении беженцев». «Наши военные специалисты понимают, что мир – это главное. И сохранить его можно только при соблюдении интересов обеих сторон конфликта, а также при наличии взаимного доверия», – отметил сенатор.

«Ну а в Приднестровье наши миротворцы просто незаменимы. Сейчас некоторые политические силы хотят присоединить Приднестровье вооруженным путем. Чтобы этого не произошло и чтобы избежать жертв – там находятся российские миротворцы, которые действительно несут мир на эти земли», – заключил Цеков.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена обсудить с руководством России вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья, а также что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие.

В МИДе заявили, что планы Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.

Между тем в Нагорном Карабахе силами российских миротворцев восстановлено три опоры линий электропередачи, 1,2 тыс. метров газопровода, более 1,5 тыс. метров линий связи, а также две трансформаторных подстанции.

По данным Минобороны России, всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями очищено более 29 гектаров местности и около 10 километров дорог, проверено более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено около тысячи взрывоопасных предметов.

Также обеспечена безопасность Лачинского коридора, который связывает Армению с Нагорным Карабахом, и других районов.