Российские миротворцы начали контролировать Лачинский коридор в Карабахе

Лачинский коридор в Нагорном Карабахе передан под контроль российских миротворцев, согласована его ширина в пять километров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Стратегическое значение Лачинского района в то же время заключается в том, что по территории района и через город Лачин проходит Лачинский коридор. Как вам известно, этот коридор передан под контроль миротворческих сил России. Долгие годы коридор находился под контролем армянских вооруженных сил, оккупантов. Могу сказать, что в первоначальной версии подписанного 10 ноября совместного заявления было положение о сохранении этого коридора под контролем армянских вооруженных сил. Я выступил против этого, и в результате этот коридор был передан под контроль российских миротворческих сил. Считаю, что это очень большое достижение», – заявил Алиев, передает РИА «Новости».

По его словам, «над первоначальной версией заявления шла активная работа, особенно в короткий срок после освобождения города Шуша». «В первоначальной версии заявления нам предлагалось, чтобы ширина Лачинского коридора составляла 30 километров. Я был категорически против этого и сказал, что эти притязания армянской стороны абсолютно необоснованны. Для обеспечения мер безопасности в рамках коридора необходимости в таком широком коридоре нет. Поэтому я посчитал это абсолютно неприемлемым предложением и высказал свое мнение. Затем во втором варианте предусматривалось, что ширина Лачинского коридора составит 10 километров. Я не дал согласия и на это, и в результате была достигнута договоренность о коридоре шириной пять километров. Коридор шириной пять километров охватывает достаточное расстояние и для нас, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности», – заявил Алиев.

Также президент Азербайджана заявил о наличии попыток сорвать трехстороннее соглашение по Карабаху. «Если кто-то захочет вмешаться в заявление, подписанное 10 ноября, то увидит нашу жесткую позицию. Такие попытки есть. Они преследуют одну цель – нарушить это соглашение, потому что оно некоторых очень раздражает тем, что здесь уже возник новый формат безопасности. В заявлении закреплено создание совместного турецко-российского центра. В то же время некоторых раздражает принятие здесь мер безопасности и выполнение положений заявления. Однако никто не может вмешиваться в наши дела, в достигнутое соглашение. Оно выполняется и должно выполняться», – заявил Алиев.

Он также заявил, что режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается. «Сегодня, когда конфликт остался позади, мне хотелось бы прокомментировать выполнение данного заявления (трехстороннего соглашения по Карабаху). Вопросы, указанные в первом пункте, уже обеспечены. С 10 ноября обеспечено прекращение огня. Иногда бывают случаи нарушения прекращения огня со стороны Армении. А мы достойно отвечаем. Но случаев нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны не было, и в целом прекращение огня обеспечивается», – заявил Алиев.

Последний, третий по счету район – Лачинский – со вторника официально перешел под контроль Баку в рамках трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутого лидерами России, Армении и Азербайджана. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.