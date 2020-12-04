Цена барреля нефти Brent превысила 49 долларов ЦБ отозвал лицензию у «Евроазиатского инвестиционного банка» 4 декабря 2020, 08:39 Текст: Наталья Ануфриева

Банк России с 4 декабря отозвал лицензию у «Евроазиатского инвестиционного банка», сообщает пресс-служба регулятора. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее ЦБ отозвал лицензию у национальной страховой группы «Росэнерго».

