В Москве на время сделали бесплатный проезд в метро

«Если женщины летают в космос, почему они не могут стать командиром авианосца?» – заявил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко, комментируя назначение первой в истории женщины Эми Бауэрншмидт командиром атомного авианосца ВМС США «Авраам Линкольн».

«Американскую женщину – командира авианосца можно только поздравить с назначением, она большая молодец. Трудно заочно давать оценки ее деловым качествам, но она долго шла к этому. Имея достаточный опыт и подготовку, она наверняка сможет управлять таким кораблем. Если женщины летают в космос, почему они не могут стать командиром авианосца?» – отметил капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко.

При этом Ищенко подчеркнул – в России иное, более традиционное отношение к назначению женщин капитаном корабля. «У нас женщина никогда не становилась командиром на флоте. Думаю, в ближайшее время такого не случится. У женщин есть особенности не только физические, но и психологические, которые не делают их хорошо приспособленными к войне. А авианосец – это все-таки война», – заключил он.

Ранее капитан Эми Бауэрншмидт была объявлена первой в истории Военно-морских сил США женщиной-командиром атомного авианосца «Авраам Линкольн» (CVN-72) с ядерным оружием. Она стала одной из шести военно-морских офицеров, рекомендованных Главным авиационным командованием ВМС США для назначения на эту должность. Приступить к командованию кораблем Бауэрншмидт должна летом 2021 года.

«Это назначение – невероятно большая честь для меня. Я люблю командовать и серьезно отношусь к этой ответственности», – заявила Бауэрншмидт.

Еще в 2016 году Эми Бауэрншмидт стала первой женщиной, назначенной на одну из высших командных должностей на этом же авианосце. В Академии ВМС США, где училась Бауэрншмидт, она входила в первый выпускной класс, в котором женщин-офицеров сразу допустили к службе на борту боевых кораблей и военно-морских самолетов. С момента начала службы в 1994-м она была неоднократно награждена, в том числе медалью министерства обороны «За безупречную службу в военно-морских силах» и медалью Корпуса морской пехоты «За достижения».

Авианосец «Авраам Линкольн» (CVN-72) – один из 11 авианосцев ВМФ США, введенный в состав флота в 1989 году. После снятия ограничений на службу женщин в американской армии в 1993 году «Авраам Линкольн» стал первым авианосцем, на котором появились военнослужащие женского пола. 25 октября 1994 года при выполнении учебного полета при заходе на посадку в результате своей ошибки погибла лейтенант Кара Халтгрин.

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