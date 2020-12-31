Оперштаб решил продолжить поиски тел экипажа «Онеги»

Штаб оперативного руководства Росрыболовства принял решение продолжить поиски тел моряков в районе крушения траулера «Онега» в Баренцевом море.

«В 15.00 30 декабря в связи с отсутствием разумной надежды найти членов экипажа р/с «Онега» живыми, активная фаза поиска прекращена. В 21.00 30 декабря получено решение штаба оперативного руководства Федерального агентства по рыболовству о продолжении поисковых действий в районе гибели судна с целью установления точного места гибели СМР «Онега» и продолжения поиска тел членов экипажа затонувшего судна», – приводит РИА «Новости» сообщение федерального агентства.

Поиски возобновились ночью 31 декабря. В район крушения вернулись суда, ранее задействованные в поисково-спасательной операции. Определять точное местоположение «Онеги» будут с помощью эхолота, отмечает ТАСС.

Накануне сообщалось, что поисково-спасательная операция в районе крушения «Онеги» закончена.

Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. Сообщалось, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли. В районе крушения «Онеги» нашли только три спасательных круга.

Во вторник источник заявил об отсутствии шансов найти рыбаков с затонувшего в Баренцевом море судна.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших во время крушения траулера «Онега» в Баренцевом море.