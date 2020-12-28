Путин выразил соболезнования в связи с крушением судна в Баренцевом море

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших во время крушения траулера «Онега» в Баренцевом море. Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями Мурманской области Андрею Чибису.

«С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега». Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим», – сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В понедельник МЧС сообщило, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. Сообщалось, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли.

СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта. Спасенные рыбаки рассказали, что крушение судна произошло стремительно, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами.

Наиболее вероятной причиной затопления траулера «Онега» в Баренцевом море могло стать сочетание неблагоприятных погодных условий и пренебрежение техникой безопасности, сообщила пресс-служба Росрыболовства.