Поисково-спасательная операция в районе крушения «Онеги» закончена

Активная фаза поисково-спасательной операции в районе крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море завершена, сообщил Росморречфлот.

«30 декабря в 15.00 мск активная фаза проведения поисково-спасательной операции по факту гибели рыболовецкого судна «Онега» завершена. Поисково-спасательные работы прекращены», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Участвовавшие в поисках суда направились в места своего пребывания либо к рыболовецкому промыслу.

В район крушения вскоре подойдет буксир Росрыболовства, он начнет осматривать дно. Источник агентства в экстренных службах отметил, что все 17 моряков, поиски которых проводились несколько дней, погибли.

Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. Сообщалось, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли. В районе крушения «Онеги» нашли только три спасательных круга.

Во вторник источник заявил об отсутствии шансов найти рыбаков с затонувшего в Баренцевом море судна.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших во время крушения траулера «Онега» в Баренцевом море.