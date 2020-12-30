«Адмирал Касатонов» отправился в первый дальний поход

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» отправился в свой первый дальний поход, он проведет учения в Атлантическом океане.

«Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» покинул рейд главной базы – Североморска – и вышел в первый дальний поход. В ближайшее время в Баренцевом море будет сформирован отряд, в состав которого также войдет океанский спасательный буксир «Николай Чикер», – приводит ТАСС сообщение флота.

Отряд Северного флота скоро совершит переход через Баренцево море в Атлантический океан. Экипажи кораблей проведут ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки, экипажи фрегата «Адмирал флота Касатонов» и спасательного буксира «Николай Чикер» провакцинированы от новой коронавирусной инфекции препаратом Гам-КОВИД-Вак («Спутник-V») российского производства», – отмечается в сообщении.

Отметим, что экипаж «Адмирала Касатонова» первым на СФ привился от коронавируса.

Первый дальний поход фрегата «Адмирал Касатонов» был анонсирован в ноябре.

Андреевский флаг на «Адмирале Касатонове» был поднят 21 июля 2020 года. Первому дальнему походу предшествовала длительная подготовка, личный состав прошел полный цикл обучения в месте базирования и на полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Кроме того, экипаж фрегата выполнил в Баренцевом море комплекс учебно-боевых упражнений, в том числе и несколько стрельб крылатыми ракетами «Калибр».

Фрегаты проекта 22350 вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом, пусковыми установками для противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр». Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.