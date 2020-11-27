Шойгу оценил соединения ВДВ нового типа Анонсирован первый дальний поход фрегата «Адмирал Касатонов» 27 ноября 2020, 14:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегат «Адмирал Касатонов», обеспечивавший охрану в Баренцевом море при проведении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон», скоро отправится в свой первый дальний поход, сообщила пресс-служба Северного флота. «В основном пункте базирования военные моряки начали подготовку к зимнему периоду обучения, в котором экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» ждет первый дальний поход. Планируется, что фрегат возглавит отряд боевых кораблей и судов обеспечения», – передает РИА «Новости» сообщение флота. В четверг ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», обеспечивали закрытие района проведения стрельб, в ходе которых фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря.

