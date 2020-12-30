В ФМБА рассказали об испытаниях вакцины и препарата от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса, а до Нового года приступить к клиническим исследованиям препарата прямого действия против COVID-19.

«В настоящее время мы разрабатываем рекомбинантную вакцину, действие которой реализуется не через антитело образований преимущественно, а через клеточный иммунитет. На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру, и для нас сейчас самый ответственный период. Мы очень надеемся в первом квартале следующего года завершить доклинические исследования и войти уже в клинические», – заявила руководитель агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Кроме того, ФМБА планирует приступить к клиническим исследованиям препарата прямого действия против коронавирусной инфекции до начала Нового года, передает ТАСС.

«Первый препарат – этиотропный, влияющий непосредственно на вирус, фактически это антидот для коронавирусной инфекции. Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата, в связи с тем, что он не действует на организм и на иммунитет человека, и, с другой стороны, высокую эффективность, превышающую 99%. В настоящее время подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. Мы надеемся это успеть сделать до Нового года», – сказала Скворцова.

Ранее в ФМБА назвали влияющие на летальность коронавируса факторы.