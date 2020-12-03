При взрыве в английском Бристоле погибли четыре человека

Мощный взрыв произошел на складе в пригороде английского города Бристоля, в результате чего четыре человека погибли, один получил ранения, сообщила полиция Эйвона и Сомерсета.

«Однако мы можем подтвердить, что [происшествие] не рассматривается как инцидент, связанный с терроризмом», – передает РИА «Новости» заявление главного инспектора Марка Рунакреса. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Инцидент произошел утром около 11.00 по местному времени (14.00 мск) на складе в Авонмуте в пригороде Бристоля. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее при взрыве на трикотажной фабрике в Воронежской области пострадали пять человек.