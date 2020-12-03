При взрыве на фабрике под Воронежем пострадали пять человек

При взрыве на трикотажной фабрике в Воронежской области пострадали пять человек, их направили в больницу Борисоглебска, сообщили в приемном отделении медучреждения.

Взрыв произошел утром в четверг на Борисоглебской фабрике под Воронежем, перед происшествием на предприятии повредился парогенератор, передает ТАСС.

«В Борисоглебскую районную больницу в настоящее время поступили пять женщин, у них диагностированы сотрясение головного мозга, ушибленные раны, ушибы шейного отдела позвоночника. У одной женщины ожоги первой-второй степени на площади 2% тела. Две женщины госпитализированы, остальных еще осматривают», – сообщили в медучреждении.

Третью женщину также госпитализируют, уточнили в больнице.

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