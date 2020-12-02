В Череповце мужчина умер от загоревшегося самогонного аппарата

В городе Череповец в Вологодской области мужчина скончался после того, как на его плите загорелся самогонный аппарат, сообщило региональное ГУ МЧС.

Инцидент произошел в поселке Новые Углы, входящего в состав Череповца, пожар загорелся в квартире пятиэтажного дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В помещении произошло возгорание самогонного аппарата, огонь повредил внутреннюю отделку кухни, площадь пожара составила один квадратный метр.

«Причина – собственник квартиры, мужчина 1959 года рождения, оставил без присмотра на включенной газовой плите самогонный аппарат. Собственник умер в машине скорой помощи», – пояснили в ведомстве.

Там добавили, что пострадавший умер от отравления продуктами горения.

В начале 2018 года в квартире многоэтажки на Хабаровской улице в Москве произошел взрыв, в результате которого возник пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, пять человек были спасены. Причиной взрыва стал самогонный аппарат.