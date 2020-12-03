На БелАЭС отключили первый энергоблок

На Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планово отключили первый энергоблок, об этом сообщило министерство энергетики республики.

«В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

На данный момент на станции проводится тестирование всех систем и оборудования. Этот процесс продлится до 11 декабря.

Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году. Власти Вильнюса предупредили жителей города о начале работы Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, призвав их запастись бесплатными таблетками йода.

Ранее Белоруссия обвинила Литву в поддержании «истерии» из-за запуска БелАЭС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство Литвы «жить дружно» и обмениваться электроэнергиями.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции.