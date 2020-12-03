В Латвии предупредили о скором коллапсе системы здравоохранения

В Латвии наблюдаются признаки коллапса системы здравооохранения, с таким заявлением выступила глава службы неотложной медицинской помощи страны Лиене Ципуле.

«Фактически мы находимся в ситуации, когда появляются проблемы с госпитализацией неотложных пациентов – во многих больницах закрыты приемные отделения, многие больницы прекратили плановое лечение, и в ближайшие дни, скорее всего, оно будет прекращено по всей стране. В определенной мере признаки коллапса в системе уже есть. Конечно, у правительства есть планы, как действовать – принят ряд сложных решений о перепрофилировании коек. Возможно, это еще не совсем коллапс, однако, мы близки к этому состоянию», – заявила Ципуле в интервью журналу «Ир», передает ТАСС.

Глава службы отметила, что этот термин применяется для описания перегрузки системы здравоохранения. Он означает, что лечение затруднено не только у пациентов с коронавирусом, но и у всех остальных. Также усугубляет ситуацию то, что болеют и сами латвийские медики.

При этом ситуация в рижских больницах лучше, чем в других регионах страны. «В региональных больницах однозначно более сложная ситуация с обеспечением персонала. В Риге персонал болеет, однако хватает людей, чтобы продолжать работать. В регионах же если из имеющихся всего трех врачей один – тот, что оказывает конкретную услугу, – заболевает, то больнице нужно либо привлекать врача со стороны, либо прекратить оказывать данную услугу», – пояснила чиновница.

Напомним, в начале ноября в Латвии приняли решение ввести в стране режим чрезвычайной ситуации. С 23 октября власти республики обязали всех жителей республики надевать маски в публичных местах и ограничили число участников массовых мероприятий в целях сокращения числа заражений коронавирусом.