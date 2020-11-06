В Латвии ввели режим ЧС из-за ситуации с COVID-19

Власти Латвии на общем заседании правительства и Совета по кризисному управлению приняли решение ввести в стране режим чрезвычайной ситуации с 9 по 29 ноября.

В Латвии введут запрет всех публичных мероприятий (независимо от количества участников), оздоровительных услуг и услуг, связанных с развлечениями и культурой, передает Delfi со ссылкой на LETA.

Вместе смогут собираться не более десяти человек и не более двух семей, исключение будет оставлено только для похорон. В местах, связанных с культурой, спортом, развлечением и религиями, а также в местах общественного питания будет ограничено время работы: с шести утра и до семи вечера. После 19.00 кафе будут работать только навынос.

В выходные и праздничные дни закроют все магазины, кроме продуктовых, хозяйственных, строительных, магазинов оптики, гигиенических принадлежностей и корма для животных. Исключение будет сделано также для аптек. Спортивные мероприятия отменяются, тренировки остаются только на улице, и в одной группе не должно быть более десяти человек.

Суды будут максимально работать удаленно, и очные заседания будут проходить только в неотложных случаях. Отмечается, что за нарушение ограничений будут применяться штрафы: физическое лицо может быть оштрафовано до 2 тыс. евро, юридическое – от 140 до 5 тыс. евро.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщал, что правительству Латвии пришло время принимать решение о введении в республике режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса нового типа.

Напомним, с 23 октября власти Латвии обязали всех жителей республики надевать маски в публичных местах и ограничили число участников массовых мероприятий в целях сокращения числа заражений коронавирусом.