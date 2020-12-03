Центр им. Чумакова подготовил площадку для производства вакцины от COVID-19

Федеральный научный центр имени Чумакова РАН подготовил площадку для масштабного производства вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил директор центра и член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Мы подготовили производственную площадку для начала производства с февраля 2021 года собственной вакцины против коронавирусной инфекции», – сказал ученый ТАСС.

Напомним, зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.

В среду президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. В четверг мэр столицы Сергей Собянин заявил, что электронная запись на вакцинацию от коронавируса для медиков, учителей и работников городских соцслужб начнется в Москве 4 декабря, прививочные пункты по вакцинации заработают с 5 декабря.