Путин направил Макрону соболезнования в связи со смертью экс-президента Франции

Президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону соболезнования в связи со смертью экс-лидера Франции Валери Жискар д'Эстена.

«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего президента Французской Республики Валери Жискар д'Эстена. С именем этого выдающегося человека связаны многие важные события новейшей истории Франции, и он по праву считался патриархом европейской политики», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Жискар д'Эстен, занимавший пост президента Франции с 1974 по 1981 год, умер 2 декабря в возрасте 94 лет в своей резиденции в департаменте Луар и Шер на западе страны.