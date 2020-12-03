Путин направил Макрону соболезнования в связи со смертью экс-президента Франции

Взгляд
3 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
Разделы

На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

Украинские АЭС закупают втридорога запрещенное российское оборудование Александр Кондратюк/РИА Новости
Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.  Подробности...
Перейти в раздел…

Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно — цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
Перейти в раздел…

«Медовый месяц» Европы с Байденом принесет пользу и России

Отношения Германии и США при Трампе резко испортились, теперь их ожидает подъем Maurizio Gambarini/DPA/Global Look Press
В Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при президенте Байдене. Еврокомиссия ожидает, что после ухода Трампа политический союз западных стран укрепится для «противодействия России» и «продвижения демократии в мире». На практике это означает новые санкции, революции и конфликты, но некоторые проблемы нашей страны, наоборот, получат решение. Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

В Европе не осталось ни идей, ни нефти

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (1926 – 2020). Он был последним главой Пятой республики, который не только хотел величия своей страны, но и имел возможности для того, чтобы достигать этой цели. Подробности...

Блогеры поклоняются богу по имени Всемогущий Хайп

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Когда девушка умерла, блогер втащил ее в дом – в прямом эфире. В прямом эфире приехала скорая. «Че, правда, мертвая? Че, правда, умерла?» – не переставал спрашивать блогер и рисоваться в стриме, когда у него на диване рядом лежало тело закоченевшей девушки. Подробности...

Как Русская армия превратилась в неуправляемую озверевшую толпу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 декабря 1917 года произошло вопиющее, по меркам даже столетней давности, событие – солдатско-матросская толпа буквально растерзала командующего сухопутными вооруженными силами страны. Это ярко свидетельствовало о смене эпох. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Запад «продал и предал» Грузию

Обсуждение: 11 комментариев

Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

Перейти в раздел…

Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
Подробности...

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
Подробности...

Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к личности Анатолия Чубайса?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Нейтрально
В России начинается массовая вакцинация от COVID. Вы готовы сделать прививку?
  • Да, чем раньше, тем лучше

  • Готов, но чуть позже

  • Не планирую прививаться
Как вы относитесь к идее отказа от мусоропроводов в многоквартирных домах?
  • Положительно, мусоропроводы - это антисанитария в подъезде

  • Отрицательно, мусоропроводы – это комфорт и удобство
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Названа дата начала масштабной вакцинации от коронавируса в Москве
    Минченко объяснил решение заменить Чубайса на Куликова В Крыму сказали, почему Турция не признает полуостров российским Эрдоган приедет на военный парад в Баку Псаки припомнили фото в шапке с советской символикой
    В СПЧ раскритиковали идею Минюста убрать СИЗО и колонии из городов В России оценили угрозу МВД Франции закрыть 76 мечетей Минобороны Азербайджана назвало число погибших военных в Карабахе В АТОР порекомендовали провести новогодние каникулы дома
    Названы возможные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса Головоломка от ЦРУ возмутила пользователей Сети Венгрия назвала ситуацию в украинском Закарпатье гражданской войной Алибасова госпитализировали из-за передозировки виагрой

    Главная тема


    «Медовый месяц» Европы с Байденом принесет пользу и России

    после ухода из Роснано


    Эксперт: Чубайс способен создать новую либеральную партию

    армия и вооружение


    Ударный беспилотник «Охотник» впервые испытали с ракетами

    особый случай


    Блогер Reeflay отказался признавать причастность к смерти девушки в прямом эфире

    Видео

    общественное мнение


    Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

    новая дивизия


    Зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде

    обход санкций


    Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

    бывший ссср


    Россия спасает Киргизию от разорения

    запрещенное оборудование


    На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

    новые возможности


    Иса Джавадов: Сближение Анкары и Эр-Рияда открывает новые возможности для Москвы

    теракт против профессора


    Геворг Мирзаян: Зачем убили иранского физика-ядерщика

    силовой ресурс


    Глеб Простаков: Украинский локдаун и предчувствие катастрофы

    на ваш взгляд


    В России начинается массовая вакцинация от COVID. Вы готовы сделать прививку?

    Путин направил Макрону соболезнования в связи со смертью экс-президента Франции

    3 декабря 2020, 13:21

    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону соболезнования в связи со смертью экс-лидера Франции Валери Жискар д'Эстена.

    «Примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего президента Французской Республики Валери Жискар д'Эстена. С именем этого выдающегося человека связаны многие важные события новейшей истории Франции, и он по праву считался патриархом европейской политики», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Жискар д'Эстен, занимавший пост президента Франции с 1974 по 1981 год, умер 2 декабря в возрасте 94 лет в своей резиденции в департаменте Луар и Шер на западе страны. 


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •