По факту возможной подмены документа в военно-историческом архиве начата проверка

Полиция Москвы проводит проверку по заявлению о возможной подмене документа с автографом Петра I в военно-историческом архиве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило заявление от женщины о том, что в ходе проверки выставленного на аукционе в США документа с автографом Петра I был зафиксирован факт подмены подлинного документа на муляж», – сказал источник ТАСС.

В заявлении указано, что документ представляет особую историческую и коллекционную ценность, и, по мнению заявительницы, он был изъят из архива для реализации на антикварном рынке.

В ноябре сотрудники вневедомственной охраны в Москве задержали посетительницу Российского военно-исторического архива, которая попыталась вынести из здания редкий исторический документ, спрятав его в обувь.