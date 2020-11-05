Посетительница военного архива в Москве попыталась вынести в обуви документ 19 века

Сотрудники вневедомственной охраны в Москве задержали посетительницу Российского военно-исторического архива, которая попыталась вынести из здания редкий исторический документ, спрятав его в обувь, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«К росгвардейцам, дежурившим на посту охраны, обратился работник читального зала. Он сообщил о странном поведении одной из посетительниц архива, которая что-то пыталась спрятать в личных вещах. Слова смотрителя подтвердили записи с камер видеонаблюдения. Женщина была задержана и передана прибывшей следственно-оперативной группе МВД, которая изъяла у 62-летней москвички редкий документ, датированный 3 марта 1857 года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что некоторое время женщина работала с историческим документом, а затем, осмотревшись по сторонам, свернула его и спрятала в обувь.

Как сообщает «Ридус», 62-летняя Екатерина Седова зарегистрировалась в РГВИА в августе этого года. По ее словам, она искала документы, которые помогли бы ей найти следы троюродного прадеда, выполнив тем самым волю умирающего отца.

Сотрудники архива начали расспрашивать Седову, как могло пропасть назначение с автографом легендарного генерала Сухозанета, героя Отечественной 1812 года и Крымской войны, но она сделала все возможное, чтобы отвести от себя подозрения. Свои действия она объяснила поведением сотрудников архива, которые якобы выдали ей 20 папок, хотя женщине была нужна ровно одна, и посадили в самый дальний угол. По словам Седовой, после этого у нее случилось «умопомрачение от перегрузки и истощения». Она схватила и положила в обувь указ о назначении губернатора, который вывалился из случайной папки.

Уточняется, что против женщины будет возбуждено уголовное дело, только когда будет установлена рыночная стоимость указа за подписью военного министра. Страховую стоимость бумаги с автографом Сухозанета эксперты оценивают в 60 миллионов рублей.