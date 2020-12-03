Таинственный артефакт обнаружен на горе в Калифорнии

На вершине горы Пайн в штате Калифорния обнаружен загадочный монолит, сообщило американское издание Atascadero News.

По имеющимся у издания сведениям, монолит был обнаружен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро. В публикации отмечается, что трехсторонний обелиск, похоже, сделан из нержавеющей стали, его высота составляет три метра, ширина – почти 46 сантиметров. В статье говорится, что калифорнийский монолит сварен на каждом из углов при помощи заклепок, прикрепляющих боковые панели, вероятно, к стальной раме внутри. По оценкам издания, вес обелиска составляет около 90 килограммов. Неизвестно, как объект оказался на вершине горы, однако местный турист сообщил, что во вторник монолита на ней не было, передает РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе металлический монолит обнаружили в глубине пустыни Ред-Рок американского штата Юта. Американская пресса отмечала, что обнаруженный объект похож на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года», если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета. Конструкция высотой порядка трех метров будто воткнута в землю.

Сначала эксперты предположили, что обелиск является неизвестной работой покойного художника-минималиста Джона Маккракена, известного своими скульптурами в форме планок. Сотрудник галереи Маккракена первоначально подтвердил эту версию, однако позже галерея отказалась от своего заявления. Энтузиасты добрались до таинственного артефакта через 48 часов после того, как его координаты появлись в Сети. Позже бюро штата Юта по землеустройству сообщило, что монолит исчез.

Также сообщалось, что таинственный монолит высотой около четырех метров обнаружили в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава на востоке Румынии. Вскоре он также неожиданно исчез.