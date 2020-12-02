Таинственный румынский монолит исчез, как и похожий артефакт в США

Металлический объект высотой около четырех, который в конце ноября обнаружили на востоке Румынии, неожиданно исчез, пишет румынская газета Ziar Piatra-Neamt.

«27 ноября мы были в Пьятра-Нямц и писали о том, что в этом районе, в окрестностях старинной дакийской крепости Петродава, появился металлический объект (...) Сегодня, 1 декабря, мы также обнаружили, что металлический монолит в Пятра-Нямц отсутствует», – приводит РИА «Новости» сообщение издания.

Ранее сообщалось, что таинственный монолит высотой около четырех метров обнаружили в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава на востоке Румынии.

Напомним, на прошлой неделе металлический монолит обнаружили в глубине пустыни Ред-Рок американского штата Юта. Американская пресса отмечала, что обнаруженный объект похож на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года», если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета. Конструкция высотой порядка трех метров будто воткнута в землю.

Сначала эксперты предположили, что обелиск является неизвестной работой покойного художника-минималиста Джона Маккракена, известного своими скульптурами в форме планок. Сотрудник галереи Маккракена первоначально подтвердил эту версию, однако позже галерея отказалась от своего заявления. Энтузиасты добрались до таинственного артефакта через 48 часов после того, как его координаты появлись в Сети. Позже бюро штата Юта по землеустройству сообщило, что монолит исчез.