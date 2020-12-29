ЦБ предложил ввести универсальный платежный адрес

Банк России предложит ввести механизм «универсального платежного адреса», который бы обеспечил зачисление средств на счет клиента даже при изменении его банковских реквизитов, говорится в проекте «Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы».

«Банк России планирует проработать и при востребованности на рынке подготовить к реализации механизм «универсального платежного адреса», обеспечивающего зачисление средств получателю даже при изменении его банковских реквизитов», – говорится в проекте, передает РИА «Новости».

Регулятор пояснил, что запуск механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка будет способствовать развитию конкуренции на платежном рынке. С этой целью планируется определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другой банк с последующей автоматической маршрутизацией платежей на новые банковские реквизиты.

Ранее в России отменили обязательную проверку денег на радиацию. Радиоактивных банкнот в России выявляется крайне мало, и по итогам обсуждения этого вопроса с Банком России с 19 декабря было принято решение отменить обязательный радиоактивный контроль всех денежных купюр, сообщила Ассоциация банков России (АБР).