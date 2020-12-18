В России отменили обязательную проверку денег на радиацию

Радиоактивных банкнот в России выявляется крайне мало, и по итогам обсуждения этого вопроса с Банком России с 19 декабря было принято решение отменить обязательный радиоактивный контроль всех денежных купюр, сообщила Ассоциация банков России (АБР).

«Ассоциация банков России и комитет ассоциации по наличному денежному обращению добились отмены обязательного радиоактивного контроля всех денежных купюр и необходимости создания «лабораторий» по их обработке и тем самым смогли решить проблему, с которой все банки сталкивались на протяжении уже более десяти лет», – передает РИА «Новости» сообщение АБР.

Отмечается, что соответствующее указание регулятора вступает в силу 19 декабря.

В ассоциации пояснили, что необходимость отмены требований по проведению радиоактивного контроля была обусловлена крайне низкой долей выявления радиоактивных банкнот. При этом кредитным организациям приходилось выделять существенные объемы расходов на выполнение этих нормативных требований.

Напомним, летом 2010 года из-за того, что на банкнотах были обнаружены следы радиоактивного загрязнения, Московское главное территориальное управление (МГТУ) Банка России призвало банки усилить контроль за состоянием поступающих в кассы кредитных организаций банкнот и монет.