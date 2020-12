Врачи коронавирусных отделений рассказали, как отметят Новый год «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» поздравили ветеранов с Новым годом 29 декабря 2020, 14:26 Текст: Елизавета Булкина

Активисты движения «Волонтеры Победы» и представитель партии «Единая Россия» поздравили участников Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом и вручили им подарки, рассказал заместитель секретаря генерального совета партии, координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн. «Пандемия – не повод не поздравить героев с праздником. Движение «Волонтеры Победы» выступили с очень доброй и душевной инициативой, поэтому мы с радостью ее поддержали. Партия подготовила подарки для каждого участника и инвалида Великой Отечественной войны. Вместе с активистами мы уже вручаем их героям в регионах страны», – сказал Хинштейн.



«В Новый Год каждому из нас хочется поверить в чудо и окружить себя и близких праздничной атмосферой. Именно поэтому мы хотим подарить каждому фронтовику маленькую сказку. С этой целью более 16 тыс. волонтеров по всей стране делают игрушки и подарки своими руками, устраивают концерты, доставляют угощения для праздничного стола. Все для того, чтобы принести новогоднее настроение в каждый дом!» – добавила руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.



Так, в Челябинской области в городе Озерске активисты нарядили елку и устроили во дворе ветерана Захарова Николая Гавриловича небольшой костюмированный концерт, а после лично поздравили героя и подарили ему новогодний подарок.



«Николай Гаврилович – участник Белорусской операции, очень активный и дружелюбный человек! Несколько лет подряд приезжал к детишкам в лагерь «Отважных» и рассказывал интереснейшие истории из жизни. И сейчас, во время пандемии, не унывает, поддерживает с нами связь! Нам было очень приятно видеть его улыбку, надеемся, что сможем порадовать и остальных ветеранов. Сейчас в нашем городе проживают более 30 героев, и мы поздравим и подарим искреннее чувство волшебства каждому из них», – отметил руководитель Озерского местного отделения ВОД «Волонтеры Победы» Николай Елисеев.



Героям вручают подарки и волонтеры Тамбовской области. Переодетые в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек добровольцы лично приходят их поздравить. Чегодаев Альфред Петрович 1926 года рождения подарил каждому волонтеру по книге. «Спасибо огромное за поздравления! Очень рад вашему визиту. У меня для вас тоже есть подарки. Книга – лучший источник знаний и верный товарищ, который поможет скрасить досуг. Надеюсь, вам придется по душе мой выбор художественной литературы. С наступающим!» – сказал ветеран. Добровольцы из Орловской и Воронежской области вручают ветеранам подарки ручной работы.



Акция «С Новым годом, ветеран!» продлится до 7 января 2021 года. За это время «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» поздравят более 45 тыс. фронтовиков по всей стране. Каждый регион, город и населенный пункт выбирает свой способ поздравления ветеранов в зависимости от эпидемиологической ситуации. Очные посещения проходят с соблюдением всех мер безопасности.

Меркель рассказала о связанной с Россией личной мечте 28 декабря 2020, 18:22

Текст: Абдулла Шакиров

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что мечтает совершить поездку по Транссибирской магистрали и путешествие по Скалистым горам в Северной Америке, сообщили немецкие СМИ. «Мечта проехать по России по Транссибирской железнодорожной магистрали или однажды отправиться в путешествие по Скалистым горам до сих пор есть, но пока ничего не запланировано», – цитирует Меркель РИА «Новости» со ссылкой на DB Mobil. Канцлер отметила, что в условиях ограничений из-за коронавируса ей недостает личных встреч. Вместе с тем она сообщила, что «видеоконференции работают лучше», чем ожидалось. «Конечно, мне недостает личных контактов, если я хочу обсудить очень сложные вопросы или нужно найти компромиссы», – сказала Меркель. Путешествие по Транссибирской магистрали является популярным экзотическим направлением для иностранных туристов. Транссибирская магистраль, или Великий Сибирский путь, – железная дорога через Евразию, соединяющая Москву и Владивосток. Протяженность магистрали составляет 9 тыс. 288 км. Это самая длинная железная дорога в мире. Многие иностранные путешественники делают пересадку в Иркутске, чтобы посетить в том числе озеро Байкал. Отправится в путешествие можно туристическим маршрутом от РЖД на комфортабельном поезде, которое включает обзорные экскурсии и остановки в самых живописных и важных культурных местах. Однако зачастую иностранные туристы выбирают обычные поезда, чтобы проникнуться атмосферой бескрайних российских просторов. Своими впечатлениями после поездки иностранцы делятся в соцсетях. Путешественники пишут об определенном душевном опыте: пребывание в поезде в течение столь длительного времени вынуждает замедлять ход событий и смотреть на все по-другому. Так, для Джулии Манджони из Копенгагена, историю которой публикует AdMe.ru, поездка через всю Транссибирскую магистраль до Владивостока стала судьбоносной: после возвращения она кардинально изменила свою жизнь, бросила работу и переехала в другую страну. Девушка ехала плацкартом и много общалась с другими пассажирами: «Я удивлялась, как атмосфера вагона сближает людей. Они рассказывали мне интимные истории из жизни, показывали фотографии родственников и угощали ядреными сибирскими завтраками (ведь лучший способ убить время в пути – поесть)». Британская журналистка Кэти Гласс, которая встретила Рождество в вагоне-ресторане во время путешествия из Москвы в Пекин, отметила, что в целом поезд современный, чистый и хорошо оборудованный. В свою очередь фотожурналист из Новой Зеландии Биргит Криппнер вместе с другом Харальдом называют поездку на поезде через всю Россию волшебным и запоминающимся приключением, единственным в своем роде. Путешественник из Британии Оливер Смит также рассказал о своих впечатлениях от путешествия по Байкало-Амурской магистрали. По его словам, во время путешествия по магистрали появляется ощущение, что «реки широки, как озера, озера могучи, как океаны, леса кажутся бесконечными». Смит признается, что скучает по остановкам в маленьких городках и даже по ночам, проведенным в дороге в глубоком сне под стук колес, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. В 2017 году канцлер уже заявляла о мечте прокатиться по Транссибу, вызвав насмешки со стороны российских пользователей Сети. В Boeing оценили востребованность российского самолета МС-21 28 декабря 2020, 22:58

Текст: Антон Антонов

Российский самолет нового поколения МС-21 окажется «очень востребован» на рынке гражданской авиации, заявил президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. По его словам, «это абсолютно инновационный самолет». Кравченко пожелал МС-21 «успеха в сертификации». Он отметил, что лайнер задумывался как прямой конкурент новейшим западным образцам и «взял самое лучшее» из разработок последнего десятилетия. Как пояснил Кравченко, «это будет единственный самолет начала следующего десятилетия, который будет иметь большую инновацию». Он назвал российский лайнер «последним подтверждением того, что Россия в этот партер театра гражданской авиации вернулась на первый ряд», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24». Напомним, в России завершено строительство первого опытного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, лайнер уже совершил первый полет. Отметим, что стран, производящих подобные авиационные двигатели, в мире меньше, чем стран, способных вывести человека в космос. МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, его вместимость составляет от 150 до 211 пассажиров. Запуск серийного производства запланирован на 2021 год. Собака ценой своей жизни спасла мальчика от волка 28 декабря 2020, 18:14

Текст: Абдулла Шакиров

В поселке Синдор в Республике Коми маленький пес спас десятилетнего мальчика от нападения волка. Терьер накинулся на хищника в тот момент, когда тот собирался напасть на ребенка. Видеозапись драки пса с волком опубликовали подписчики социальных сетей, пишет «Комсомольская правда». На кадрах видно, как ребенок прыгает в сугроб, пытаясь спрятаться от хищника. В это время выбегает терьер и бросается на волка, давая мальчику возможность убежать. Спустя несколько секунд волк загрыз собаку. По словам участкового полиции, терьер принадлежал семье ребенка. «Он игрался со своими родными в прятки на улице, когда к ним тихонько подобрался серый, наблюдал за детьми. Сейчас администрация поселка решает вопрос с ходатайством на региональные власти на отстрел животного», – рассказал участковый. В сентябре в Санкт-Петербурге служебный пес спас девочку от изнасилования. Соловьев показал матерящегося российского спецназовца в Сирии 29 декабря 2020, 12:28

Текст: Елизавета Булкина

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев показал кадры, на которых запечатлен российский солдат в Сирии, выражающийся на «великом и могучем». «Боец армейского спецназа ВС РФ четко формулирует вопрос на универсальном языке общения во время патрулирования в Сирии», – прокомментировал Соловьев видео в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) В комментариях отметили, что русский язык «великий, могучий, в меру вежливый, но очень убедительный». «Перевода не надо, они все поняли», – написала ellazhuravl. «По-нашему!! Кратко и понятно», – добавила irisha_55555. 22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат. «Северный поток – 2» достроили в исключительной экономической зоне ФРГ 28 декабря 2020, 20:52

Текст: Ксения Панькова

Работы по строительству 2,6 км трубопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии завершены, сообщило агентство DPA со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG. Как ожидается, теперь в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании, пишет агентство. В Nord Stream 2 AG отметили, что «в надлежащий срок проинформируют» о дальнейших планах. «О других деталях мы не можем сообщить», – заявили в компании, передает ТАСС. Строительство газопровода «Северный поток – 2» возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии вела баржа «Фортуна». Ранее сообщалось, что трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует с 15 января начать укладку труб по двум параллельным нитям газопровода «Северный поток – 2» у берегов Дании. Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев. В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Президент Аргентины объяснил критику вакцины «Спутник V» в мире 29 декабря 2020, 09:45 Текст: Евгения Шестак

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», ставшая объектом критики среди оппонентов и СМИ, подвергается нападкам в ходе торговой и геополитической борьбы, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. Политик отметил, что производство вакцины от COVID-19 – это бизнес со сделками на миллионы долларов, поэтому «борьба, порой грязная, в ходе которой одни дискредитируют других», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TV Publica. «Кроме того, так как мир жаждет получить вакцины, ведется геополитический спор о том, кто ее предоставит. И мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи, института, которой производит российскую вакцину», – заявил Фернандес. Ранее президент Аргентины заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции. В четверг в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Фернандес выражал благодарность президенту России Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику. Адвокат объяснил, почему Шамсутдинов заслужил снисхождение присяжных 28 декабря 2020, 19:15

Текст: Татьяна Косолапова

Высказывание присяжных о том, что солдат Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь человек, заслуживает снисхождения, означает, что суд применит к нему низший порог наказания, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе. Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в прошлом году в воинской части застрелил восемь человек, суд единогласно признал виновным в убийстве нескольких сослуживцев, а также в покушении на убийство. При этом присяжные заседатели отметили, что подсудимый заслуживает снисхождения. «В случае, если присяжные заседатели во время вердикта указывают, что человек заслуживает снисхождения, это основание для того, чтобы суд применил к нему низший порог наказания, который предусмотрен санкцией статьи. Поэтому это очень важный момент, который позволит подсудимому получить не такой высокий срок», – говорит Горгадзе. Соответственно, согласно данному утверждению, Шамсутдинову не могут назначить более двух третей максимального срока наказания по его статье, поскольку это и есть низший порог наказания, поясняет собеседник. «Снисхождение к подсудимому применяется, если признается, что человек находился в таких жизненных обстоятельствах или мотив совершения им преступления был таков, что он заслуживает снисхождения. То есть одна история, это когда человек ограбил кого-то и убил, а другая – когда он действовал в состоянии, когда был доведен до крайней меры морального мучения и поэтому совершил преступление. Здесь очень большая разница. Вот в таких ситуациях, как во втором примере, он заслуживает снисхождения», – объясняет адвокат. Эксперт добавил, что при этом смягчающие обстоятельства (признание вины, выплата компенсации семье пострадавшего и т. д.) никак не относятся к снисхождению. «То есть к этому имеет отношение именно его поведение и причина, по которой он совершил преступление», – резюмировал Горгадзе. Напомним, осенью 2019 года солдат-срочник Шамсутдинов, служивший в Забайкальском крае, открыл огонь по сослуживцам. В результате погибли восемь человек. Рядовой тогда объяснил свой поступок дедовщиной. Названы симптомы-предвестники коронавируса 28 декабря 2020, 21:42 Текст: Ксения Панькова

Врачи из США выяснили, что диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных проявлений коронавируса, сообщает Daily Express. Медики из клиники Майо в США сообщили, что COVID-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. При этом отмечается, что это не самые распространенные симптомы, и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи, передает РИА «Новости». Ранее исследователи из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные симптомы коронавируса, в их числе – делирий и сыпь. К неочевидным симптомам нового коронавируса относятся головная боль и слабость как самые редкие признаки болезни, а также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь Минюст впервые включил физлиц в список СМИ-иноагентов 28 декабря 2020, 17:30

Текст: Ксения Панькова

Минюст России впервые включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пять физических лиц, в том числе правозащитника Льва Пономарева, сообщила пресс-служба ведомства. «28 декабря 2020 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна», – говорится в сообщении. 23 декабря Госдума приняла закон о признании иноагентами политобъединений и физлиц. Кроме того, в третьем чтении Госдума также приняла законопроект о запрете финансировать митинги и демонстрации в России из-за рубежа. В нем учтено предложение Совета о количестве участников от 500 человек. 8 декабря Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в России на средства из-за границы. Напомним, в феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. Онищенко сказал, кто в России прививается от COVID-19 иностранными вакцинами 29 декабря 2020, 12:34

Текст: Татьяна Косолапова

У России есть свои вакцины от коронавирусной инфекции, поэтому никакой необходимости завозить американские нет, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя планы клиники в «Сколково» привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19. Клиника «Хадасса», расположенная в медицинском кластере «Сколково», планирует завести в Россию американские вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna, когда это будет доступно. Также там рассказали, что ведутся переговоры о проведении клинических испытаний иностранных препаратов на территории России. «Во-первых, у нас есть свои вакцины. Целых три. А во-вторых, иностранные тогда должны пройти соответствующую регистрацию в нашей стране, мы их должны испытать. Пока я особых успехов американских биотехнологов не вижу», – говорит Онищенко. Он отмечает, что не возражает, чтобы клиника в «Сколково» завезла в страну американскую вакцину. Более того, в России и в сезон гриппа представлены как отечественная, так и иностранная вакцины. При этом депутат подчеркивает, что если у кого-то появится желание за счет федерального бюджета закупать вакцины из-за границы, то он будет выступать против. «У нас есть свои вакцины. Они надежные и проверенные. В американских никакой необходимости нет. А для своих целей – пусть завозят, только ее нужно регистрировать. Ну и у нас есть снобы, которые любят иностранным прививаться – пусть, это их право», – заключил собеседник. В конце ноября первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины Pfizer и Moderna показал эффективность препарата в 94,1%. При этом в начале декабря во время испытаний в США было выявлено шесть случаев летального исхода. Решены вопросы финансирования «русского Хаббла», миссий на Луну и Венеру 29 декабря 2020, 07:41

Текст: Антон Антонов

Вопросы с финансированием основных космических научных проектов России (телескопа «Спектр-УФ», миссий на Луну и Венеру) решены за счет «восстановления бюджета», сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. Вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что финансирование российской космической науки составит 14–15 млрд рублей в год. Зеленый отметил, что «все требования ученых удовлетворить невозможно». Он пояснил, что «эти 15 млрд рублей» – не «какие-то новые деньги», а средства, которые были секвестированы из Федеральной космической программы. По его словам, «это восстановление бюджета», без которого «вся научная программа поплыла бы далеко». «Теперь мы какие-то основные вещи решим: Луна, Венера, «Спектр-УФ», – сказал Зеленый, добавив, что «Спектр-УФ» – это «очень хороший эксперимент, «русский Хаббл». Как заверил научный руководитель Института космических исследований РАН, его «удастся запустить как планировали, в 2025 году», передает РИА «Новости». Напомним, в 2019 году стало известно, что Роскосмос планирует в три раза сократить финансирование по космическому телескопу «Спектр-УФ», а в 2020 году – еще в 10 раз. Запуск обсерватории «Спектр-УФ» был перенесен с 2024 года на 2025. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФСИН напомнила Навальному о его обязанностях как условно осужденного 28 декабря 2020, 20:36 Текст: Ольга Никитина

Условно осужденный блогер Алексей Навальный уклоняется от контроля уголовно- исполнительной инспекции, наказание ему может быть заменено, сообщили в управлении ФСИН по Москве. В сообщении на сайте ведомства говорится, что в журнале Lancet 22 декабря 2020 года была опубликована статья на основе материалов германской клиники Charite. Исходя из публикации, Навальный был выписан из клиники Charite 20 сентября 2020 года, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. «Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции», – указали в УФСИН. В соответствии с приговором суда на условно осужденного возложены обязанности, за неисполнение которых он несет ответственность, предусмотренную российским законодательством. «В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ», – сообщили в управлении службы исполнения наказаний. 28 декабря Навальному направлено уведомление о явке в инспекцию, эта же информация направлена его адвокату и пресс-секретарю. Согласно ч. 4. ст. 190 УИК, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, то начальник уголовно-исполнительной инспекции или командование воинской части направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Ранее политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. В таком случае ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. Кроме того, юрист Илья Ремесло также заявлял, что Навальному грозит смена условного срока на реальный в России, несмотря на то, что в данный момент он находится в Германии. Он напомнил, что в середине декабря исполнилось «восемь лет с момента заведения на Навального и его брата уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере у «Ив Роше». Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата 28 декабря 2020, 16:42

Текст: Абдулла Шакиров

Министерство внутренних дел России вручило послу Болгарии в Москве ноту об объявлении персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве подполковника Митко Борисова в ответ на высылку Софией российского дипломата. «Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре этого года военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии», – сказано на сайте МИДа. Борисову предписано покинуть территорию России в течение 72 часов, уточняется в сообщении. 18 декабря МИД Болгарии объявил о высылке российского дипломата по обвинениям в шпионаже. По данным прокуратуры Болгарии, российский дипломат подозревается в сборе сведений о находящихся на учениях военнослужащих США. В октябре Россия выслала двух болгарских дипломатов в ответ на объявление Софией персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства. Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан получила 15 лет колонии за шпионаж 29 декабря 2020, 11:39

Текст: Елизавета Булкина

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии общего режима бывшего члена правления «Интер РАО» уроженку Молдавии Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже. «Суд приговорил: признать Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима», – передает решение суда РИА «Новости».



«Изъятые у Цуркан денежные средства в размере 656 млн рублей обратить в доход государства», – постановил судья. Копия личного дела останется в материалах дела, а ноутбук передадут ФСБ. Прокурор запрашивал для обвиняемой 18 лет колонии общего режима, защита же настаивала на оправдании.



Экс-член правления «Интер РАО» была арестована в июне 2018 года. Ее обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. Сообщалось, что в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В конце сентября того же года она якобы передала документ спецслужбе Молдавии. Дело маркировано грифом «совершенно секретно». По данным источников в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. СМИ сообщали, что ФСБ подозревает женщину в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия – передача информации о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую». Назван срок иммунитета от комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca 28 декабря 2020, 19:14 Текст: Ксения Панькова

Комбинированная вакцина от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca будет давать иммунитет на два года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что в настоящее время к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V». Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата, передает РИА «Новости». «То есть клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина совершенно очевидно будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а, по крайней мере, на два года, хотя, безусловно, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально это доказать», – заявил Гинцбург в интервью каналу «Россия 24». При этом он отметил, что Россия будет использовать комплексную вакцину «Спутник V» для вакцинации от коронавируса россиян, комбинированный препарат с AstraZeneca пока не будут применять. «А те страны, которые не имеют возможности самим разрабатывать и производить препарат, конечно, будут очень заинтересованы в создании такого препарата (комбинированного с AstraZeneca – прим. ВЗГЛЯД) с большим объемом выпуска. И для того, чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начались или планируются начать относительно небольшие клинические испытания», – добвавил Гинцбург. Ранее президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых из Центра имени Гамалеи с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов. Напомним, Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. В свою очередь AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса. Гинцбург заявил, что вакцина биофармацевтической компании AstraZeneca недостаточно эффективна, исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского «Спутника V».