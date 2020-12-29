Эксперты пояснили включение Алиханова в список губернаторов «новой волны»

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29 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:09  |  vz.ru
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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, напомнил Москаль 112.ua
Помимо Донецка и Луганска, Украина рискует потерять еще как минимум шесть областей – от Одессы до Харькова. В этом убежден признанный специалист по борьбе с сепаратизмом Геннадий Москаль, работавший в Донбассе в самые тяжелые дни войны. Означает ли это, что Украина наконец-то «дошла до ручки» и проект Новороссии близок к возрождению?  Подробности...
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Как спам проник в телефоны большинства россиян

Жертвами телефонного спама становятся все, от мала до велика Михаил Терещенко/ТАСС
В уходящем году наши сограждане страдали не только от пандемии и связанных с коронавирусом ограничений, но и от резко активизировавшегося телефонного и интернет-мошенничества, а также от растущей массы телефонного спама. Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему спамеры знают ваш номер телефона, даже если вы никому его не называли, и как обезопасить себя от навязчивой рекламы по телефону. Подробности...
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Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

Техасцы считают, что обладают уникальной культурой, отличной от культуры других американцев REUTERS/Todd Korol
Ровно 175 лет назад Техас стал 28-м штатом США, обнулив тем самым свой статус независимого государства. Это стало финалом сложной интриги, растянувшейся на десять лет и явившей миру новую Америку – ту, что не считается с интересами других стран, поскольку мнит себя исключительным центром силы. В случае с Техасом ей пришлось дорого заплатить за эту веру. Возможно, еще придется.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Россия будет прирастать промышленностью

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Уже набившее оскомину утверждение о России, как «стране-бензоколонке», всё больше отвергает сама экономическая реальность. Причем это несоответствие уже видно не только в отдельных знаковых моментах, но и в статистике Росстата. Подробности...

Сталина и Дзержинского невозможно примирить с православной Россией

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда выясняется, а это выясняется неизбежно, что Родина – это не филиал Царства Божия на земле, а одна из стран этого падшего мира, с не менее трагической историей, чем у других стран, лакированный патриотизм рушится. Подробности...
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Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Это не потому что «оппозиция умеет разговаривать с молодёжью, а власть не умеет». Это потому что идеология любого майдана, любого навального – она инфантильна сама по себе. Примерно об этом фильм «Серебряные коньки». Подробности...
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Когда распадется Украина

Коронавирус-мутант из Британии

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский как последний президент Украины

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
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  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
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  • От 5 до 10 тысяч рублей

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  • Более 25 тысяч рублей

  • Не планирую дарить подарки
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    Эксперты пояснили включение Алиханова в список губернаторов «новой волны»

    29 декабря 2020, 13:10

    Текст: Елизавета Булкина

    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов способен быстро принимать сложные решения и работать в тесном контакте с народом, заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя включение Алиханов в список «губернаторов новой волны», составленный ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР.

    «Когда-то Антон Алиханов был самым молодым руководителем региона не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в стране. Молодых руководителей в СЗФО сейчас уже достаточно, но, наверное, именно Антон Алиханов олицетворяет образ «губернатор новой волны». С самого начала он в своей ежедневной деятельности начал использовать современные медиа, выходя на контакт с жителями Калининградской области в тех мессенджерах, которыми они привыкли пользоваться. Губернатор оказался одним из них. Такой же, как и многие, находящийся здесь и сейчас», – пояснил эксперт.

    «Для Алиханова характерно быстрое принятие сложных решений. Актуальных примеров его эффективности достаточно много: был замах на новые крупные проекты в области энергетики, вопросы исторического прошлого региона, внимание к зеленым зонам в Калининграде, Светлогорске. Отдельно можно отметить рост финансирования системы здравоохранения. Если в 2016 году эта строчка бюджета составляла около 12 млрд рублей, то в 2020 году уже 23 млрд. Рост почти в два раза», – добавил Солонников.

    По словам политического консультанта Владимира Лубянко, Алиханов является одним из первых по времени назначения руководителей регионов, которых можно отнести к новой волне губернаторов. «Прежде всего, он демонстрирует новые подходы к коммуникациям. Общается с людьми напрямую, используя весь потенциал социальных сетей и личных встреч.  Он открыт и доступен для жителей региона. Думаю, для бывшего кадрового чиновника такая трансформация далась нелегко. При этом, он эффективный и жесткий руководитель, не боится проблем», – объяснил он.

    По результатам опроса ВЦИОМ 67% жителей Калининградской области считают, что Алиханов соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 25%, затруднились ответить – 8%).

    Жители региона отмечают, что Алиханов открыт народу. «Губернатора можно встретить на улице, спокойно подойти задать вопрос, когда он выходит из парикмахерской», – говорят опрошенные местные жители.  «Общается со всеми на равных. Такой же, как и мы», – добавляют другие.

    «Он все-таки болеет за регион. Те подвижки, которые у нас сейчас есть, говорят об этом. Он и себя пытается показать, а тот человек, который пытается себя показать, естественно, он все делает не только для себя, но и на благо общества», – оценивают работу губернатора жители Калининградской области.

    «Управленческая политика Антона Алиханова сочетает в себе внимание как к инфраструктурным проектам и инициативам (например, дотирование наиболее успешных муниципалитетов), так и активную социальную политику – к примеру «продуктовые карточки» для безработных граждан. Кроме того, можно отметить инициативы, направленные на поддержку бизнеса, среди которых – субсидирование предпринимателей из наиболее пострадавших за время пандемии сфер», – подчеркнула директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

    Алиханов родился 17 сентября 1986 года. Имеет два высших образования. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция». Кандидат экономических наук. В 2012 году в Российском экономическом университете им. Плеханова защитил диссертацию на тему «Управление издержками на развитие организационной культуры компании».

    С 2010 года работал в Министерстве юстиции, занимал должность ведущего советника.

    С 2013 по 2015 год – в Министерстве промышленности и торговли. Был заместителем директора и директором Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

    В августе 2015 года вошел в состав консультативного совета по промышленности при Коллегии Евразийской экономической комиссии. В 2015 году был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области.

    В 2016 году назначен врио председателя правительства Калининградской области. 6 октября 2016 года указом президента России Владимира Путина Алиханов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.

    10 сентября 2017 года избран губернатором Калининградской области.

    Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР назвал имена десяти глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны». Тремя характеристиками таких губернаторов является то, что они близки к людям, способны решать проблемы, и являются эффективными управленцами.

    В список вошли Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя; Владимир Солодов, губернатор Камчатского края; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Владислав Шапша, губернатор Калужской области.


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