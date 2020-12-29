Грузия продала в Россию больше половины урожая мандаринов

Россия с большим отрывом лидирует в списке стран, куда Грузия в этом году продавала урожай мандаринов – от общего экспорта в 30,6 тыс. тонн на российский рынок поставлено 17,3 тысячи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На втором месте в списке стран, куда вывезены грузинские мандарины, Армения – 6,6 тыс. тонн, на третьем – Украина (4,8).

Всего Грузия продала мандарины в 6 стран, при этом только одна из них страна Евросоюза – Словения.

Мандарины из Грузии еще получили Молдова и Казахстан.

На экспорте мандаринов в этом году Грузия заработала 14,8 млн долларов, это на 7% больше, чем в 2019 году.