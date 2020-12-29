Молодые сотрудники СК записали клип на песню «Снежинка»

Сотрудники Следственного комитета, студенты ведомственных академий и кадеты кадетских корпусов записали песню «Снежинка» из советского кинофильма «Чародеи», также молодые сотрудники СК в предновогодние дни посетили подшефные детдома, навестили ветеранов Великой Отечественной войны и следствия, чтобы передать поздравления.

«Новогодняя песня в этом году будет исключительной, хотя и хорошо знакомой: записать песню «Снежинка» из всем известного советского кинофильма «Чародеи» сотрудники СК РФ смогли благодаря новому культурному центру ведомства, который делает первые шаги. А снять клип им помогли специалисты управления взаимодействия со СМИ. Все вместе мы попробовали совершить еще одно маленькое новогоднее чудо: подарить всем хорошее настроение и надежду на то, что наступающий год принесет с собой только приятные сюрпризы и настоящие чудеса, которые под силу совершить любому человеку. Особенно, когда он окружен надежными друзьями», – говорится в сообщении на сайте ведомства.