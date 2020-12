Палата представителей США выполнила требование Трампа Главный инфекционист предрек США «всплеск» COVID-19 после праздников 29 декабря 2020, 02:54

После Рождества и Нового года США, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом, сообщил главный инфекционист страны Энтони Фаучи. По его словам, «весьма вероятно», что после праздников США «столкнутся с постсезонным всплеском» COVID-19 – «всплеском после всплеска». Фаучи согласился с обеспокоенностью, которую выразил избранный президент страны Джо Байден в связи с тем, что ситуация «в последующие несколько недель» может стать хуже. Главный инфекционист США отметил, что добиться популяционного иммунитета можно будет при наличии устойчивости к вирусу у 80–85% жителей страны. Прежде говорилось о 70%, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Напомним, по данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 19 млн случаев COVID-19, умерли 333 тыс. пациентов с коронавирусом. Байден собрался применить закон военного времени для борьбы с коронавирусом. В Соединенных Штатах зафиксировали несколько случаев острой аллергической реакции на вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech.

Назван срок иммунитета от комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca 28 декабря 2020, 19:14

Комбинированная вакцина от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca будет давать иммунитет на два года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что в настоящее время к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V». Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата, передает РИА «Новости». «То есть клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина совершенно очевидно будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а, по крайней мере, на два года, хотя, безусловно, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально это доказать», – заявил Гинцбург в интервью каналу «Россия 24». При этом он отметил, что Россия будет использовать комплексную вакцину «Спутник V» для вакцинации от коронавируса россиян, комбинированный препарат с AstraZeneca пока не будут применять. «А те страны, которые не имеют возможности самим разрабатывать и производить препарат, конечно, будут очень заинтересованы в создании такого препарата (комбинированного с AstraZeneca – прим. ВЗГЛЯД) с большим объемом выпуска. И для того, чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начались или планируются начать относительно небольшие клинические испытания», – добвавил Гинцбург. Ранее президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых из Центра имени Гамалеи с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов. Напомним, Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. В свою очередь AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса. Гинцбург заявил, что вакцина биофармацевтической компании AstraZeneca недостаточно эффективна, исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского «Спутника V». Названы симптомы-предвестники коронавируса 28 декабря 2020, 21:42 Текст: Ксения Панькова

Названы симптомы-предвестники коронавируса 28 декабря 2020, 21:42

Врачи из США выяснили, что диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных проявлений коронавируса, сообщает Daily Express. Медики из клиники Майо в США сообщили, что COVID-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. При этом отмечается, что это не самые распространенные симптомы, и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи, передает РИА «Новости». Ранее исследователи из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные симптомы коронавируса, в их числе – делирий и сыпь. К неочевидным симптомам нового коронавируса относятся головная боль и слабость как самые редкие признаки болезни, а также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь

Алису Фрейндлих госпитализировали в Петербурге с коронавирусом 28 декабря 2020, 12:49

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих госпитализирована в клиническую больницу № 122 им. Л.Г. Соколова в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус», сообщили в медучреждении. «Да, лежит [в больнице], и дочь ее тоже. В обычной палате», – передает ТАСС со ссылкой на источник. У обеих выявлен коронавирус. Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Популярность в кино ей принесла комедийная мелодрама Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977), в которой актриса сыграла Людмилу Прокофьевну Калугину. После выхода фильма Фрейндлих была признана актрисой года по версии журнала «Советский экран». Также актриса исполнила роли в фильмах «Полосатый рейс» (1961), «Соломенная шляпка» (1974), «Старомодная комедия» (1979), «Жестокий романс» (1984), «Подмосковные вечера» (1994), «На Верхней Масловке» (2005), «Линия Марты» (2014) и других картинах. Фрейндлих более 20 лет проработала в Театре им. Ленсовета, она сыграла в общей сложности порядка 30 ярких ролей. В 1983 году перешла в труппу БДТ, в репертуаре этого театра у актрисы сейчас пять спектаклей, в том числе созданных специально для нее.

Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины 28 декабря 2020, 20:22

В Венгрию уже поступили 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава МИД республики Петер Сийярто. «Сотрудничество между Россией и Венгрией продолжится на основе нашей договоренности. Только что в Венгрию прибыли 6 тыс. доз российской вакцины», – написал Сийярто на своей странице в Facebook. Он отметил, что венгерские эксперты продолжат изучение российского препарата, чтобы принять решение о его использовании в стране. В начале декабря специалисты из Венгрии прибыли в Россию для знакомства с разработкой, исследованиями и производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространением инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято.

Тюменский губернатор объяснил запрет мыться в банях по ночам 28 декабря 2020, 19:21

Губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил, зачем в регионе вводится запрет работы бань и саун в ночное время. «Я буквально недавно подписал дополнительные ограничения, связанные с работой в ночное время бань и саун – о том, что им запрещено работать с 23.00 до 6.00 по аналогии с предприятиями общественного питания. Я думаю, что помыться в банях можно в дневное время», – приводит РИА «Новости» слова губернатора, сказанные им на прямой линии с жителями области, которую транслировали в соцсети «ВКонтакте». «Сделали это мы для того, чтобы исключить этот пробел, потому что некоторые стали им пользоваться для того, чтобы проводить новогодние корпоративы в банях. Я думаю, что помыться в банях можно в дневное время», – добавил он. За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 157 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 22 895). За весь период пандемии в Тюменской области скончались 193 пациента с коронавирусом. Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина порекомендовала воздержаться от приглашения на дом Деда Мороза и Снегурочки, а также предложила встретить праздник в лесу или на даче, в ограниченном кругу людей.

Израильтянин умер от сердечного приступа после прививки вакциной Pfizer 28 декабря 2020, 15:25

Пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer, сообщило министерство здравоохранения Израиля. Мужчина страдал сердечным и онкологическим заболеваниями и уже перенес ранее несколько сердечных приступов. Предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией, передает РИА «Новости». Минздрав Израиля собрал специальную комиссию по расследованию инцидента. Отмечается, что массовая вакцинация от коронавируса началась в Израиле 20 декабря. Первыми вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. На втором этапе вакцинации в стране прививают граждан старше 60 лет и людей из групп риска. В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.

В Германии восемь человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer 28 декабря 2020, 19:34

В немецком городе Штральзунд восемь сотрудников дома престарелых получили по ошибке пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech, сообщили местные власти. Администрация района Передняя Померания – Рюген, в который входит Штральзунд сообщила, что в городе 27 декабря 2020 года семеро работниц и один работник (в возрасте от 66 до 82 лет) получили пятикратную дозу доставленной вакцины фирм BioNTech и Pfizer, передает РИА «Новости». «Когда ошибка была выявлена, затронутые лица были проинформированы и отправлены домой. С этого момента они находятся в постоянном контакте с районным управлением здравоохранения», – говорится в сообщении. Глава администрации района Штефан Керт сообщил, что четверо человек находятся под стационарным наблюдением в клинике в качестве меры предосторожности, у них зафиксированы «симптомы, аналогичные гриппу». «Я глубоко сожалению об этом инциденте. Этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой. Желаю всем затронутым, чтобы у них не проявилось тяжелых побочных эффектов», – приводятся в сообщении слова Керта. Администрация также уточнила, что компания BioNTech в ходе испытаний на первой клинической фазе давала испытуемым большие, чем требуется, дозы вакцины «без тяжелых последствий». «Не было зарегистрировано долгосрочных, нежелательных последствий. Локальные реакции в месте введения вакцины и системные изменения (в большинстве - схожие с гриппом симптомы) зависели от дозы, как правило, были временными и легкой или средней тяжести», - говорится в сообщении. 27 декабря первые партии вакцины Biontech/Pfizer поступили в Германию, они в равных долях распределены между 16 федеральными землями, заявил глава Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. Первой прививку от коронавируса в Германии получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.

Кремль объяснил, почему Путин пока не привился от COVID-19 28 декабря 2020, 13:32

Тот факт, что президент Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса, не отражается на доверии населения к российской вакцине от COVID-19, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В частности, представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, отражается ли «промедление Путина» на доверии к российской вакцине, передает РИА «Новости». «Никоим образом! Никакой связи мы здесь не усматриваем. А после заключения Министерства здравоохранения по одной вакцине, потом последуют другие вакцины, собственно, потом уже и президент примет решение, он об этом говорил», – сказал он. Представитель Кремля напомнил, что в регионах страны вакцинация уже началась.

Средний титр антител к коронавирусу на 42-й день вакцинации «Спутником V» составляет 44,47, уровни антител у мужчин и женщин не различаются, следует из документа Росздравнадзора. «Уровни антител достоверно не различались у мужчин и женщин. На 42-й день от начала вакцинации средний геометрический титр нейтрализующих антител у иммунизированных добровольцев составил 44,47, уровень сероконверсии (появления антител – прим. ВЗГЛЯД) – 95,83%. Статистически значимой разницы у добровольцев различного пола и возраста не выявлено», – говорится в документе, передает РИА «Новости». Согласно документу, защитный титр антител и продолжительность защиты пока неизвестны. Эффективность вакцины составляет более 91%. Ранее Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания лиц старше 60 лет. Глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал вакцинацию этой категории граждан. Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Турция потребовала от авиапассажиров предоставлять тесты на коронавирус с 30 декабря 28 декабря 2020, 12:41 Текст: Елизавета Булкина

Авиапассажиры с 30 декабря должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус при въезде в Турцию, сообщил турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines. «Все авиапассажиры, прибывающие в Турцию, в том числе с пересадкой, с 0.00 (совпадает с мск) 30 декабря, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в их странах не более чем за 72 часа до вылета. Детям до шести лет тест не нужен. Не имеющие такого теста в распечатанном или электронном виде к полету допускаться не будут», – передает заявление авиакомпании РИА «Новости». Введение данной меры решили отложить на два дня, так как до этого власти Турции обязали с 28 декабря прибывающих в республику авиапассажиров предоставлять перед вылетом отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. В связи с ростом числа случаев коронавируса власти Турции последовательно ужесточают ограничения как для граждан страны, так и для туристов. Так, 22 декабря в отелях страны запретили все развлекательные новогодние программы. Президент страны Тайип Эрдоган 14 декабря объявил о введении непрерывного комендантского часа с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января в рамках борьбы с распространением коронавируса. При этом власти решили, что комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов. В Biocad оценили риск задержки поставок «Спутник V» из-за сложностей производства 28 декабря 2020, 12:34 Текст: Елизавета Булкина

Сложности, которые могут возникнуть при производстве компонентов для российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не станут причиной задержки поставок, заявил генеральный директор биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов в интервью телеканалу «Россия 24». «Они [компоненты вакцины] технологически разные, производство каждого из компонентов имеет отличия в технологии. Одна технология производится более спокойно и быстро, вторая технология имеет свои особенности, но это не является причиной для задержек поставки вакцин, ну и тем более для того, чтобы не обеспечить в полном объеме для населения страны», – передает его слова ТАСС. Напомним, 16 декабря Biocad начала поставки «Спутник V» для масштабной вакцинации от коронавируса в России. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. В России за сутки выявлено 27,7 тыс. случаев коронавируса 28 декабря 2020, 10:48

За минувшие сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6253, Санкт-Петербурге – 3748, Московской области – 1606. Всего в стране выявлено 3 078 035 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 471 309 человек, из них 20 480 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 487 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 55 265 человек. Накануне, 27 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28 284. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 497. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Медики рассказали о состоянии Фрейндлих 28 декабря 2020, 14:55 Текст: Елизавета Булкина

Госпитализированная с коронавирусом Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится на кислородной поддержке, но не на аппарате ИВЛ, она в стабильном, но тяжелом состоянии, сообщила представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России. «Сейчас Алиса Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, но не на ИВЛ… Состояние тяжелое, но стабильное», – передает слова представительницы медучреждения РИА «Новости». «До того, как Алису Фрейндлих госпитализировали к нам по «скорой», она неделю лежала дома с очень небольшим поражением легких… Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением», – добавила собеседница агентства.



Больница обеспечивает актрису всеми необходимыми лекарственными препаратами в рамках таргетной терапии. Ранее сообщалось, что Фрейндлих и ее дочь госпитализированы с коронавирусом. «Британский» штамм COVID-19 выявили на границе Финляндии с Россией 28 декабря 2020, 14:58 Текст: Абдулла Шакиров

В Финляндии в районе Кюменлааксо, что на границе с Выборгом, выявлены случаи заболевания штаммом коронавируса, мутировавшим в Великобритании, сообщили финские СМИ. Первый носитель «британского» штамма коронавируса был выявлен во время католического Рождества. Заболевший прибыл из Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kouvolan Sanomat. Медицинская служба района Кюменлааксо начала отслеживание цепочек заражения для предотвращения распространения нового штамма COVID-19. Отмечается, что ведомство здравоохранения и социального благополучия Финляндии попросило всех, кто приехал в Финляндию 7 декабря и позднее, пройти тест на коронавирус. Это относится даже к тем, кто уже сдавал тесты после возвращения из-за границы. С начала пандемии коронавируса в стране выявлено 35 137 случаев заболевания, из них 546 летальные. Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. Между тем в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены. Число умерших в доме престарелых в Бельгии выросло до 23 28 декабря 2020, 15:19 Текст: Ксения Панькова

Число скончавшихся от COVID-19 в доме престарелых в бельгийском Моле достигло 23 за последние три недели, сообщил бургомистр города Вим Кайерс, сообщило бельгийское информагентство Belga. «Еще пять человек, сдавших позитивные тесты на коронавирус, скончались, таким образом, всего умерли 23 человека», – приводит слова главы города РИА «Новости». Ранее The Sun сообщал, что не менее 18 проживавших в доме престарелых в бельгийском Моле скончались от коронавируса после визита аниматора, переодетого в Санта-Клауса, который был заражен COVID-19.