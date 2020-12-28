МИД Германии подтвердил неизменность позиции по «Северному потоку – 2»

Вопрос о завершении строительства «Северного потока – 2» находится в компетенции бизнеса, позиция правительства Германии по проекту остается неизменной, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Министр иностранных дел заявил ранее в интервью dpa, что позиция правительства в отношении проекта остается неизменной», – цитирует РИА «Новости» Бургера.

По его словам, все решения о запланированных действиях находятся в компетенции компаний-участниц, в том числе и вопрос о возможных сроках завершения строительства «Северного потока – 2».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ не будет менять позицию по вопросу достройки проекта «Северный поток – 2» с приходом к власти в США администрации Джо Байдена.

Напомним, американские власти планируют ввести новый пакет санкций в отношении проекта «Северный поток – 2». Несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.

В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Там также подчеркивали, что «Северный поток – 2» является приоритетным для России проектом. В германском Бундестаге говорили, что не Соединенным Штатам решать, пойдет ли российский газ по «Северному потоку – 2».