Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в убийстве

Присяжные заседатели в ходе заседания второго Восточного окружного военного суда признали виновным солдата Рамиля Шамсутдинова, который открыл стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае осенью 2019 года и убил восемь человек.

«Да, виновен. Единодушно», – сказал старшина присяжных, передает ТАСС.

Напомним, в октябре прошлого года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Позже Шамсутдинов попросил прощения у семей убитых. Потерпевшими по делу о неуставных отношениях в части проходят восемь человек.

1 июня стало известно, что Шамсутдинову предъявили новое обвинение. Также обвиняемый признал вину в убийстве восьми человек.

Позже Гарнизонный военный суд Читы смягчил обвинение солдату, дело было решено рассматривать с участием присяжных заседателей.