ФСБ задержала подпольных оружейников в 13 регионах России

ФСБ задержала в 13 регионах России 28 подпольных оружейников, ликвидированы 11 подпольных мастерских, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с органами внутренних дел и Росгвардией пресечена преступная деятельность 28 жителей 13 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в том числе за рубеж», – приводит ТАСС сообщение ЦОС.

Из незаконного оборота изъято 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и свыше 9 тыс. патронов.

«Прекращена деятельность 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – отметили в ФСБ.

Напомним, в ноябре сообщалось, что ФСБ выявила сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах России. В сентябре ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России.