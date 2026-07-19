Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!18 комментариев
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
ВСУ нанесли удар по автобусу, продуктовому магазину и остановке во Льгове в Курской области, пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Атака пришлась на гражданские объекты районного центра, передает канал губернатора Александра Хинштейна на платформе MAX. По словам главы региона, травмы получили два человека, одним из которых оказался 40-летний гражданин Белоруссии.
«Во Льгове враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином - им оказывают первую медпомощь», – написал руководитель области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее украинский беспилотник атаковал здание автомагазина в Беловском районе Курской области. В мае двое мужчин пострадали из-за ударов по городу Льгову. В апреле мирный житель получил множественные осколочные ранения ног при атаке дрона в Рыльском районе.