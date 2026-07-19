Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

Атака пришлась на гражданские объекты районного центра, передает канал губернатора Александра Хинштейна на платформе MAX. По словам главы региона, травмы получили два человека, одним из которых оказался 40-летний гражданин Белоруссии.

«Во Льгове враг ударил по автобусу, продуктовому магазину и остановке. Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином - им оказывают первую медпомощь», – написал руководитель области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее украинский беспилотник атаковал здание автомагазина в Беловском районе Курской области. В мае двое мужчин пострадали из-за ударов по городу Льгову. В апреле мирный житель получил множественные осколочные ранения ног при атаке дрона в Рыльском районе.