Собянин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником, поблагодарив работников сферы за храбрость, самоотверженный труд и спасенные жизни.

«Поздравляю с профессиональным праздником всех столичных спасателей! Среди них пожарные, спасатели, кинологи, сотрудники Московского авиацентра и столичного управления МЧС России», – написал он на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также мэр от имени москвичей поблагодарил работников сферы за храбрость, самоотверженный труд и спасенные жизни.

Ранее президент России Владимир Путин в День спасателя отметил роль МЧС в борьбе с коронавирусом, а также поблагодарил сотрудников ведомства за профессионализм при ликвидации последствий разгула стихии на Дальнем Востоке и разлива топлива в Норильске.