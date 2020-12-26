Челябинские чиновники устроили корпоратив в обход ограничений по COVID

Полиция остановила в двух кафе корпоративы сотрудников мэрии в Верхнем Уфалее Челябинской области, сообщил источник в городе.

«Вечером 25 декабря полиция проводила рейды в Верхнем Уфалее на предмет работы ресторанов и кафе. В двух кафе они обнаружили ведущих, проводящих шоу-программы», — рассказал источник Ura.ru. Он отметил, что в двух кафе проводились корпоративы сотрудников мэрии города.

В пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера сообщили, что рейд полиции связан с запретом на развлекательные мероприятия в регионе.

Это не первый инцидент с нарушением мер безопасности чиновниками. Ранее челябинский депутат Марсель Хазиев в карантин устроил в своем клубе запретную вечеринку. В разгар мероприятия в клуб нагрянула полиция.

С 20 ноября в Челябинской области запретили дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы. С 1 декабря работу ресторанов ограничили до 22.00.