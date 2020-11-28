Челябинский депутат в карантин устроил в своем клубе запретную вечеринку

В разгар вечеринки ночного клуба, который принадлежит челябинскому депутату Марселю Хазиеву нагрянула полиция. Депутат провел в своем заведении танцевальную вечеринку, нарушив запрет, введенный из-за пандемии COVID-19.

Хазиев в ночь на 28 ноября открыл в центре Челябинска новый ночной клуб Gatsby. «Попасть в Gatsby можно только по коду, но такой код удалось найти. Там было очень много народу, музыка и танцы. Никакого соблюдения масочного режима и социальной дистанции, — рассказал URA.RU источник. Руководил вечеринкой Хазиев. Козырять мандатом депутата он не рискнул, но называл себя адвокатом», – рассказал источник Ura.ru.

Отмечается, что адвокатской лицензии у Хазиева, вел себя депутат очень агрессивно и кричал полиции «Я адвокат физлица, который организовал частную вечеринку! Какое вы имеете право заставлять граждан Центрального района расписываться в протоколах?»

Сотрудники полиции вели себя очень корректно, хотя сам депутат упрекал их в давлении на него. Организаторам вечеринки, в том числе Хазиеву, вручили повестки. 30 ноября они должны явиться в полицию для составления протокола. Нарушения в клубе нашел и Роспотребнадзор, который готовит бумаги для закрытия заведения.

С 20 ноября в Челябинской области запретили дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы. С 1 декабря работу ресторанов ограничат до 22.00.

Ранее московские рестораны на Арбате и в комплексе «Москва-Сити» проверили на соблюдение запрета работы с 23.00 до 6.00. Были выявлены единичные случаи нарушений.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение, в заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время, временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года. Также сообщалось, что власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановке деятельности предусмотрен штраф.