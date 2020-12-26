Россия начала экспортные поставки модернизированных станций разведки «ПОСТ-3М»

Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) начал экспортные поставки модернизированных наземных станций радиотехнической разведки «ПОСТ-ЗМ», способных обнаруживать воздушные, наземные и морские цели, сообщил генеральный директор концерна Вячеслав Михеев.

Михеев сообщил, что «в рамках первого экспортного контракта, заключенного «Рособоронэкспортом», на эту станцию мы изготовили и спецэкспортер передал иностранному заказчику первую партию изделий», передает ТАСС.

Он отметил, что станция размещается на автомобиле и полностью автономна.

«ПОСТ-3М» может вести автоматический поиск и обнаружение в круговом секторе обзора пространства во всем частотном диапазоне сигналов радиолокационных станций воздушного, наземного и морского базирования.

Также станция отслеживает сигналы бортовых ответчиков систем государственного опознавания, проводится автоматическое пеленгование, определение и сопровождение источников радиоизлучения.

Одним из основных ее преимуществ является мгновенный круговой обзор в секторе от 0 до 360 градусов в диапазоне частот до 40 ГГц.

Наземная модернизированная станция радиотехнической разведки «ПОСТ-ЗМ» разработана и производится НИИ «Вектор» (предприятие концерна «Вега»).