Политолог разъяснил цель новой провокации Любови Соболь

«Навальному и его сторонникам нужен хайп. При честном участии в выборах им ничего не светит. Поэтому они сами провоцируют правоохранителей на применение закона в отношении себя», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя уголовное дело в отношении сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.

«Соратники блогера Алексея Навального с завидным постоянством действуют одинаково и предсказуемо, провоцируя власти на применение закона в отношении себя. Ничего нового в их действиях нет», – полагает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

В пятницу против Любови Соболь, сотрудницы Фонда Навального (ФБК), возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища.

По мнению Мартынова, нынешняя выходка юриста ФБК в итоге может сделать невозможным ее участие в выборах в Госдуму в 2021 году. «Теперь она будет говорить, что все это специально сделано, чтобы не допустить оппозиционеров до выборов», – считает собеседник. - Хотя еще на днях даже социологи «Левада-центра» оценили шансы оппозиционеров на электоральный успех очень скромно».

Политолог напомнил, как в 2019 году Соболь при сборе подписей для регистрации на выборах в Мосгордуму уличили в использовании «мертвых душ». «А Навальный ранее призывал школьников выходить на незаконные мероприятия под полицейские дубинки. А сам он в это время провоцировал скандал, быстренько сдавался у себя возле подъезда правоохранителям и отсиживался во время акции в полиции. Зато потом говорил «если бы меня не арестовали, я бы вам показал», – отметил собеседник.

«Это такие люди. Они действуют предсказуемо. Дело в том, что при честном участии в выборах им ничего не светит. Им нужен хайп, вот они и провоцируют правоохранителей на применение закона, что те и обязаны делать», – подытожил Мартынов.

Как сообщили в Следственном комитете, Соболь неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы. При этом она незаконно использовала форму сотрудников Роспотребнадзора. После нескольких неудавшихся попыток Соболь «ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома».

Когда хозяйка квартиры открыла дверь, сотрудница ФБК оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия, говорится сообщении на сайте СК.