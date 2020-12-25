Эксперты пояснили включение Текслера в список губернаторов «новой волны»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает над решением вопросов экономического характера и оперативно принимает решения, заявил политический обозреватель, директор по информационной политике медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников, комментируя включение Текслера в список «губернаторов новой волны», составленный ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР.

«Является ли Текслер действительно губернатором новой волны. Для меня этот ответ «да» по ряду причин. Во-первых, он однозначно усиливает решение вопросов экономического развития, используя больше рыночные механизмы, а не механизмы госрегулирования. Команда Текслера дает экономике двигаться вперед по благоприятной для себя траектории, а не по консервативной колее, выбранной бюрократическими методами. При этом ставка делается не только на крупных промышленников, но также на малый и средний бизнес», – отметил политолог.

«Во-вторых, Текслер выстраивает совершенно иную конфигурацию взаимоотношений с федеральным центром. Грубо говоря, он там более многовекторный. Отношения строятся с разными центрами принятия решения, задействуются не просто личные связи (которых, конечно, у Текслера с его правительственного периода хоть отбавляй), а связи системные. Что я имею в виду? Вопрос решается не звонком влиятельному товарищу в Москве – «помоги региону по старой дружбе», а на уровне четкого просчета экономических и политических интересов структур, к которым обращается регион. Федеральным ведомствам, госкомпаниям, бизнес-структурам становится интересно работать в Челябинской области. Здесь их манят новыми инфраструктурными возможностями, предлагают развивать новые компетенции, показывают новые рынки», – добавил Трушников.

Третьим пунктом он отметил публичное позиционирование главы Челябинской области. «Он формирует свой образ явно с минимальной оглядкой на пиарщиков. Даже в условиях предвыборных кампаний именно он задавал повестку, а не технологи. Это им приходилось подстраиваться под его план, а не он следовал их сценариям. В «мирное» время это стало еще более заметно», – подчеркнул эксперт.

С ним согласен руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Избрание Текслера приходится на период обновления губернаторского корпуса, начатого примерно пять лет назад. Его можно отнести к второй волне призыва, которая прошла не только административную школу, но и курсы повышения губернаторской квалификации. Выборная кампания Текслера строилась не на критике или выявлении проблемных мест, типа экологии, мусора, ЖКХ, капитального ремонта – он предлагал некий набор предложений по их решению», – отметил он.

«Главное в работе Текслера в этот непростой год – оперативность реагирования. Как только появлялись сведения, что где-то происходят задержки выплат врачам, которые были обещаны Президентом, на уровне губернатора немедленно начиналось разбирательство этой ситуации. Когда поступали такие сигналы, было практически личное вмешательство губернатора. Второе, он включился в решение проблем региона на уровне НКО. Третий момент — Текслер одним из первых начал работать со студентами-медиками, привлекать их в «красную зону». Организовал регистрацию таких волонтеров, чтобы они могли получать выплаты», – добавил Кирьян.

По результатам опроса ВЦИОМ 62% жителей Челябинской области считают, что Текслер соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 31%, затруднились ответить – 7%). Жители региона отмечают открытость губернатора и его готовность работать.

«Мне очень нравится прозрачность того, что он делает. Все показывает, в соцсетях показывает, что и как работает», – говорят опрошенные жители Челябинской области.

«Для него это одна из ступенек, но ему, мне кажется, нравится у нас. Он добивается положительных результатов. Для улучшения региона, он старается, не ради галочки, а реально, чтобы людям помочь», – подчеркивают в регионе.

«Приятно за Текслером наблюдать, он приедет, посмотрит, что-то не сделано, нагоняй дает не для галочки, а действительно чиновников ругает, потому что болеет за свое дело», – рассказывают респонденты.

«Алексей Текслер зарекомендовал себя как управленец нового уровня. С одной стороны, он принимает эффективные решения для нивелирования текущих проблем, особенно острых в период пандемии – бесплатные лекарства для пенсионеров, премии медицинским работникам и педагогам, расширение возможностей использования материнского капитала, присмотр за родственниками госпитализированных граждан и многое другое. С другой – не забывает про развитие кадрового потенциала региона, привлечение и удержание в области молодых специалистов в наиболее актуальных сферах», – отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске. В 1995 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в металлургии». В 2018 году стал выпускником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

С 1990 по 2007 гг. занимал различные должности в АО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» и ОАО «ГМК «Норильский никель», от специалиста до генерального директора ООО «Норильский обеспечивающий комплекс». В 2008 – 2009 гг. – глава администрации города Норильска.

С 2011 года работал управляющим директором – руководителем Красноярской бизнес-единицы ЗАО «Полюс». В 2013 году назначен на должность заместителя министра энергетики Российской Федерации. С ноября 2014 года занимал пост первого заместителя министра энергетики Российской Федерации.

19 марта 2019 года президент России Владимир Путин своим указом назначил Текслера временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. 8 сентября 2019 года Текслер избран губернатором Челябинской области.

Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР назвал имена десяти глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны». Тремя характеристиками таких губернаторов является то, что они близки к людям, способны решать проблемы, и являются эффективными управленцами.

В список вошли Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя; Владимир Солодов, губернатор Камчатского края; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Владислав Шапша, губернатор Калужской области.