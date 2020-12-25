Эксперты пояснили включение Текслера в список губернаторов «новой волны»

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25 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 18:34  |  vz.ru
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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем и преступником, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
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Десять главных технологических достижений России в 2020 году

Супертанкер «Владимир Мономах» – один из образцов российских технологических достижений 2020 года Пресс-служба ССК "Звезда"/ТАСС
Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий. Эта инициатива не случайна – несмотря на санкции Запада и пандемию, в России на первые роли все больше выходит инновационная экономика. Какие главные научно-технологические успехи достигнуты отечественными учеными и промышленностью в уходящем году? Подробности...
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Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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ЕС указал Украине на ее место между Афганистаном и Монголией

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Профилактика коронавируса для украинских властей намного страшней самого вируса. Разваленное здравоохранение украинцы воспринимают как данность, а вот почему их власти не хотят покупать вакцину в России – не понимают. Подробности...

Что на самом деле запретила Госдума «запретительными законами»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Депутаты Госдумы решили навести порядок на митингах и в интернете. В наступающем 2021 году порядок стране очень понадобится. Нас ждут выборы в Госдуму и начало работы администрации Байдена. Подробности...
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СНГ перестало быть постсоветским

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
То, что происходило на западе, юге и востоке Содружества Независимых Государств в уходящем году – не просто частные встряски, а системный сдвиг, завершающий один исторический период и открывающий дорогу новому. Подробности...
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Коронавирус-мутант из Британии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Эксперты пояснили включение Текслера в список губернаторов «новой волны»

    25 декабря 2020, 17:45

    Текст: Елизавета Булкина

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает над решением вопросов экономического характера и оперативно принимает решения, заявил политический обозреватель, директор по информационной политике медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников, комментируя включение Текслера в список «губернаторов новой волны», составленный ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР.

    «Является ли Текслер действительно губернатором новой волны. Для меня этот ответ «да» по ряду причин. Во-первых, он однозначно усиливает решение вопросов экономического развития, используя больше рыночные механизмы, а не механизмы госрегулирования. Команда Текслера дает экономике двигаться вперед по благоприятной для себя траектории, а не по консервативной колее, выбранной бюрократическими методами. При этом ставка делается не только на крупных промышленников, но также на малый и средний бизнес», – отметил политолог.

    «Во-вторых, Текслер выстраивает совершенно иную конфигурацию взаимоотношений с федеральным центром. Грубо говоря, он там более многовекторный. Отношения строятся с разными центрами принятия решения, задействуются не просто личные связи (которых, конечно, у Текслера с его правительственного периода хоть отбавляй), а связи системные. Что я имею в виду? Вопрос решается не звонком влиятельному товарищу в Москве – «помоги региону по старой дружбе», а на уровне четкого просчета экономических и политических интересов структур, к которым обращается регион. Федеральным ведомствам, госкомпаниям, бизнес-структурам становится интересно работать в Челябинской области. Здесь их манят новыми инфраструктурными возможностями, предлагают развивать новые компетенции, показывают новые рынки», – добавил Трушников.

    Третьим пунктом он отметил публичное позиционирование главы Челябинской области. «Он формирует свой образ явно с минимальной оглядкой на пиарщиков. Даже в условиях предвыборных кампаний именно он задавал повестку, а не технологи. Это им приходилось подстраиваться под его план, а не он следовал их сценариям. В «мирное» время это стало еще более заметно», – подчеркнул эксперт.

    С ним согласен руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

    «Избрание Текслера приходится на период обновления губернаторского корпуса, начатого примерно пять лет назад. Его можно отнести к второй волне призыва, которая прошла не только административную школу, но и курсы повышения губернаторской квалификации. Выборная кампания Текслера строилась не на критике или выявлении проблемных мест, типа экологии, мусора, ЖКХ, капитального ремонта – он предлагал некий набор предложений по их решению», – отметил он.

    «Главное в работе Текслера в этот непростой год – оперативность реагирования. Как только появлялись сведения, что где-то происходят задержки выплат врачам, которые были обещаны Президентом, на уровне губернатора немедленно начиналось разбирательство этой ситуации. Когда поступали такие сигналы, было практически личное вмешательство губернатора. Второе, он включился в решение проблем региона на уровне НКО. Третий момент — Текслер одним из первых начал работать со студентами-медиками, привлекать их в «красную зону». Организовал регистрацию таких волонтеров, чтобы они могли получать выплаты», – добавил Кирьян.

    По результатам опроса ВЦИОМ 62% жителей Челябинской области считают, что Текслер соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 31%, затруднились ответить – 7%). Жители региона отмечают открытость губернатора и его готовность работать.

    «Мне очень нравится прозрачность того, что он делает. Все показывает, в соцсетях показывает, что и как работает», – говорят опрошенные жители Челябинской области.

    «Для него это одна из ступенек, но ему, мне кажется, нравится у нас. Он добивается положительных результатов. Для улучшения региона, он старается, не ради галочки, а реально, чтобы людям помочь», – подчеркивают в регионе.

    «Приятно за Текслером наблюдать, он приедет, посмотрит, что-то не сделано, нагоняй дает не для галочки, а действительно чиновников ругает, потому что болеет за свое дело», – рассказывают респонденты.

    «Алексей Текслер зарекомендовал себя как управленец нового уровня. С одной стороны, он принимает эффективные решения для нивелирования текущих проблем, особенно острых в период пандемии – бесплатные лекарства для пенсионеров, премии медицинским работникам и педагогам, расширение возможностей использования материнского капитала, присмотр за родственниками госпитализированных граждан и многое другое.  С другой – не забывает про развитие кадрового потенциала региона, привлечение и удержание в области молодых специалистов в наиболее актуальных сферах», – отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

    Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске. В 1995 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в металлургии». В 2018 году стал выпускником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

    С 1990 по 2007 гг. занимал различные должности в АО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» и ОАО «ГМК «Норильский никель», от специалиста до генерального директора ООО «Норильский обеспечивающий комплекс». В 2008 – 2009 гг. – глава администрации города Норильска.

    С 2011 года работал управляющим директором – руководителем Красноярской бизнес-единицы ЗАО «Полюс». В 2013 году назначен на должность заместителя министра энергетики Российской Федерации. С ноября 2014 года занимал пост первого заместителя министра энергетики Российской Федерации.

    19 марта 2019 года президент России Владимир Путин своим указом назначил Текслера временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. 8 сентября 2019 года Текслер избран губернатором Челябинской области.

    Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР назвал имена десяти глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны». Тремя характеристиками таких губернаторов является то, что они близки к людям, способны решать проблемы, и являются эффективными управленцами.

    В список вошли Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя; Владимир Солодов, губернатор Камчатского края; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Владислав Шапша, губернатор Калужской области.


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