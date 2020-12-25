ПФР назвал число получивших новогодние выплаты детей Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза 25 декабря 2020, 13:05 Текст: Елизавета Булкина

В пятницу президент Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сегодня Путин работает в Ново-Огареве, у него внутренние встречи и совещания», – передает слова Пескова ТАСС. Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности пройдет в середине дня. Песков пообещал проинформировать о темах повестки дня этого заседания. Ранее Путин провел совещание с Советом безопасности России, на котором обсуждались меры противодействия угрозам национальной безопасности, исходящим от технологий искусственного интеллекта (ИИ) в армиях мира.

