Путин обсудил с Совбезом России угрозы от ИИ военного назначения

Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом Безопасности России, на котором обсуждались меры противодействия угрозам национальной безопасности, исходящим от технологий искусственного интеллекта (ИИ) в армиях мира.

«Мы с вами сегодня проводим очередное совещание постоянных членов Совета безопасности России и поговорим на очень важную, очень чувствительную тему. Речь пойдет о нейтрализации угроз национальной безопасности нашей страны, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира», – передает слова президента РИА «Новости».

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