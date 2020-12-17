Самолет ВВС США совершил первый полет под управлением искусственного интеллекта

Американский самолет-шпион U-2 Dragon Lady совершил первый тренировочный полет под управлением искусственного интеллекта, алгоритмы ИИ управляли сенсорными и навигационными системами, сообщили в ВВС США.

Самолетом при этом управлял пилот, оружие не использовалось. Тем не менее, высокопоставленные представители министерства обороны назвали это испытание переломным моментом в попытках внедрить ИИ в военные самолеты. «Это произошло впервые», – передает The Washington Post слова помощника главы ВВС Уилла Ропера.

Система искусственного интеллекта была специально разработана без ручного управления, чтобы «спровоцировать мышление и обучение в тестовой среде», сказал официальный представитель ВВС США Джош Бенедетти.

Ранее директор по производству Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Валерий Теплов рассказал, что в России технологии искусственного интеллекта внедряются в двигатели семейства «ПД», в частности, в двигатель ПД-14 для самолетов МС-21.