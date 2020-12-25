Рубль вырос к доллару Рубль вырос к доллару 25 декабря 2020, 10:17 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,34%, до 73,6425 руб., курс евро не изменился и составил 90,095 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.10 курс доллара находился на уровне 73,7 руб. (-0,26%), евро снижался до 89,805 руб. (-0,32%).

