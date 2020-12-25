Гознак отметил снижение спроса на монеты

Объем рублевых и копеечных монет, которые изготавливаются по заказу Банка России, на протяжении последних пяти-шести лет заметно снизился, а монеты в 1 копейку и вовсе давно уже не штампуются, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

«По номиналам я не скажу, но в целом объем монет, изготавливаемый по заказу Банка России, на протяжении последних пяти-шести лет снизился достаточно заметно», – цитирует РИА «Новости» Трачука.

По словам главы Гознака, это позволяет использовать освободившиеся мощности для изготовления продукции на экспорт. А еще десяток лет назад компания фактически не имела возможности экспортировать монеты, потому что была полностью загружена заказами ЦБ. Что касается самого маленького номинала, 1 копейки, она уже и вовсе давно не изготавливалась.

«Если честно, я уже забыл, когда мы в последний раз их изготавливали, и об этом немного сожалею. На мой взгляд, было бы правильно производить все монеты, пусть малым тиражом, но каждый год», – отметил Трачук.

По последним данным Банка России, по состоянию на 1 октября в обращении в стране находилось 68,7 млрд монет на сумму 111,1 млрд рублей. Наибольшее число 10-копеечных монет – 37% от общего числа. Меньше всего в обороте 25-рублевых монет – 0,3%.

Ранее «Гознак» оценил опасность наличных в период коронавируса. Кроме того, ЦБ призвал проводить дезинфекцию банкоматов в целях профилактики борьбы с коронавирусом.